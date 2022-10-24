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Школьники из Архангельской области отправились на отдых в Сочи - РИА Новости, 24.10.2022
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Архангельская область
https://ria.ru/20221024/shkolniki-1826398042.html
Школьники из Архангельской области отправились на отдых в Сочи
Школьники из Архангельской области отправились на отдых в Сочи - РИА Новости, 24.10.2022
Школьники из Архангельской области отправились на отдых в Сочи
Еще 440 школьников из Архангельской области отправились в лагерь "Остров Мадагаскар" на Черном море в рамках федеральной программы "Дети Арктики", сообщила... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T22:11
2022-10-24T22:11
архангельская область
архангельск
архангельская область
общество
александр цыбульский
сочи
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АРХАНГЕЛЬСК, 24 окт – РИА Новости. Еще 440 школьников из Архангельской области отправились в лагерь "Остров Мадагаскар" на Черном море в рамках федеральной программы "Дети Арктики", сообщила пресс-служба правительства региона."В регионе стартовала очередная, пятая по счету смена в рамках федеральной программы "Дети Арктики". Юные северяне проведут осенние каникулы на теплом черноморском побережье в городе-курорте Сочи в лагере с ярким названием "Остров Мадагаскар", - говорится в сообщении.Как написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский, две недели лагерь будет полностью в распоряжении северных ребят. При выборе места предусмотрели, чтобы учреждение отапливалось, а для купания был крытый бассейн. "Отдыхать наши ребята будут в полном комфорте. К тому же для экономии времени на путь до черноморского побережья было принято решение отправить школьников на самолете. Надеюсь, каникулы у наших ребят будут полезными и интересными", - отметил Цыбульский.По словам заместителя председателя правительства региона Олеси Старжинской, программа "Дети Арктики" показала свою востребованность. "На сегодняшний день уже состоялись четыре летние смены, на которых побывали 1580 детей из Архангельской области. Все они отдыхали в Анапе в лагере "Жемчужина России". С учетом осенней смены, на которую едут 440 ребят, в рамках федеральной программы "Дети Арктики" в этом году на море отдохнут более двух тысяч школьников Архангельской области", – рассказала зампред.В Сочи архангельских ребят ждет лагерь с большим количеством интересных площадок для занятий спортом и творчеством. Смена продлится с 24 октября по 6 ноября.Федеральная программа "Дети Арктики" действует в регионе с 2022 года. Путевка в лагерь и проезд к месту отдыха из Архангельска и обратно оплачиваются полностью за счет средств федерального бюджета. Получить путевку могут учащиеся пятых – восьмых классов, проживающие и обучающиеся на территориях Арктической зоны: в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, на Новой Земле, в Приморском, Мезенском, Онежском, Лешуконском и Пинежском районах.
https://ria.ru/20220919/shkola-1817895175.html
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архангельск, архангельская область, общество, александр цыбульский, сочи
Архангельская область, Архангельск, Архангельская область, Общество, Александр Цыбульский, Сочи
22:11 24.10.2022
 
Школьники из Архангельской области отправились на отдых в Сочи

Школьники из Архангельской области отдохнут в Сочи по программе "Дети Арктики"

© Fotolia / Syda ProductionsШкольники
Школьники - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Fotolia / Syda Productions
Школьники. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 24 окт – РИА Новости. Еще 440 школьников из Архангельской области отправились в лагерь "Остров Мадагаскар" на Черном море в рамках федеральной программы "Дети Арктики", сообщила пресс-служба правительства региона.
"В регионе стартовала очередная, пятая по счету смена в рамках федеральной программы "Дети Арктики". Юные северяне проведут осенние каникулы на теплом черноморском побережье в городе-курорте Сочи в лагере с ярким названием "Остров Мадагаскар", - говорится в сообщении.
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Как написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский, две недели лагерь будет полностью в распоряжении северных ребят. При выборе места предусмотрели, чтобы учреждение отапливалось, а для купания был крытый бассейн. "Отдыхать наши ребята будут в полном комфорте. К тому же для экономии времени на путь до черноморского побережья было принято решение отправить школьников на самолете. Надеюсь, каникулы у наших ребят будут полезными и интересными", - отметил Цыбульский.
По словам заместителя председателя правительства региона Олеси Старжинской, программа "Дети Арктики" показала свою востребованность. "На сегодняшний день уже состоялись четыре летние смены, на которых побывали 1580 детей из Архангельской области. Все они отдыхали в Анапе в лагере "Жемчужина России". С учетом осенней смены, на которую едут 440 ребят, в рамках федеральной программы "Дети Арктики" в этом году на море отдохнут более двух тысяч школьников Архангельской области", – рассказала зампред.
В Сочи архангельских ребят ждет лагерь с большим количеством интересных площадок для занятий спортом и творчеством. Смена продлится с 24 октября по 6 ноября.
Федеральная программа "Дети Арктики" действует в регионе с 2022 года. Путевка в лагерь и проезд к месту отдыха из Архангельска и обратно оплачиваются полностью за счет средств федерального бюджета. Получить путевку могут учащиеся пятых – восьмых классов, проживающие и обучающиеся на территориях Арктической зоны: в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, на Новой Земле, в Приморском, Мезенском, Онежском, Лешуконском и Пинежском районах.
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Архангельская областьАрхангельскАрхангельская областьОбществоАлександр ЦыбульскийСочи
 
 
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