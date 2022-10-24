https://ria.ru/20221024/serbiya-1826294580.html

Вучич встретился с послом России

Вучич встретился с послом России - РИА Новости, 24.10.2022

Вучич встретился с послом России

Президент Сербии Александр Вучич заявил на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко, что сербское руководство надеется на скорейшее установление мира в... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:05

2022-10-24T15:05

2022-10-24T15:05

в мире

александр вучич

александр боцан-харченко

европа

сербия

россия

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БЕЛГРАД, 24 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко, что сербское руководство надеется на скорейшее установление мира в Европе.Вучич принял Боцан-Харченко в понедельник в Белграде, наряду с другими темами они обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Косово и Метохии."Вучич отметил, что Сербия, несмотря на все вызовы, продолжает проводить ответственную политику мира и сотрудничества и остаётся приверженной полному применению достигнутых до сих пор соглашений и соблюдению международного права", - указала пресс-служба сербского лидера."Президент Вучич поблагодарил за поддержку, которую РФ оказывает территориальной целостности и суверенитету Сербии, и высказал надежду, что более чем необходимый мир на территории Европы будет установлен в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221020/serbiya-1825526863.html

https://ria.ru/20221021/serbiya-1825535277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр вучич, александр боцан-харченко, европа, сербия, россия