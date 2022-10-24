https://ria.ru/20221024/serbiya-1826294580.html
Вучич встретился с послом России
Вучич встретился с послом России - РИА Новости, 24.10.2022
Вучич встретился с послом России
Президент Сербии Александр Вучич заявил на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко, что сербское руководство надеется на скорейшее установление мира в... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:05
2022-10-24T15:05
2022-10-24T15:05
в мире
александр вучич
александр боцан-харченко
европа
сербия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164861_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_c9f867d3745a69e9a4f8672eb02d3123.jpg
БЕЛГРАД, 24 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко, что сербское руководство надеется на скорейшее установление мира в Европе.Вучич принял Боцан-Харченко в понедельник в Белграде, наряду с другими темами они обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Косово и Метохии."Вучич отметил, что Сербия, несмотря на все вызовы, продолжает проводить ответственную политику мира и сотрудничества и остаётся приверженной полному применению достигнутых до сих пор соглашений и соблюдению международного права", - указала пресс-служба сербского лидера."Президент Вучич поблагодарил за поддержку, которую РФ оказывает территориальной целостности и суверенитету Сербии, и высказал надежду, что более чем необходимый мир на территории Европы будет установлен в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221020/serbiya-1825526863.html
https://ria.ru/20221021/serbiya-1825535277.html
европа
сербия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164861_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ef98e268a4fb738b1defe53dd7a89144.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр вучич, александр боцан-харченко, европа, сербия, россия
В мире, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко, Европа, Сербия, Россия
Вучич встретился с послом России
Глава Сербии Вучич выразил послу России Боцан-Харченко надежду на мир в Европе
БЕЛГРАД, 24 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко, что сербское руководство надеется на скорейшее установление мира в Европе.
Вучич принял Боцан-Харченко в понедельник в Белграде
, наряду с другими темами они обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Косово
и Метохии.
"Вучич отметил, что Сербия, несмотря на все вызовы, продолжает проводить ответственную политику мира и сотрудничества и остаётся приверженной полному применению достигнутых до сих пор соглашений и соблюдению международного права", - указала пресс-служба сербского лидера.
"Президент Вучич поблагодарил за поддержку, которую РФ оказывает территориальной целостности и суверенитету Сербии, и высказал надежду, что более чем необходимый мир на территории Европы будет установлен в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.