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Вучич встретился с послом России - РИА Новости, 24.10.2022
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Вучич встретился с послом России
Вучич встретился с послом России - РИА Новости, 24.10.2022
Вучич встретился с послом России
Президент Сербии Александр Вучич заявил на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко, что сербское руководство надеется на скорейшее установление мира в... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:05
2022-10-24T15:05
в мире
александр вучич
александр боцан-харченко
европа
сербия
россия
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БЕЛГРАД, 24 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко, что сербское руководство надеется на скорейшее установление мира в Европе.Вучич принял Боцан-Харченко в понедельник в Белграде, наряду с другими темами они обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Косово и Метохии."Вучич отметил, что Сербия, несмотря на все вызовы, продолжает проводить ответственную политику мира и сотрудничества и остаётся приверженной полному применению достигнутых до сих пор соглашений и соблюдению международного права", - указала пресс-служба сербского лидера."Президент Вучич поблагодарил за поддержку, которую РФ оказывает территориальной целостности и суверенитету Сербии, и высказал надежду, что более чем необходимый мир на территории Европы будет установлен в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221020/serbiya-1825526863.html
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в мире, александр вучич, александр боцан-харченко, европа, сербия, россия
В мире, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко, Европа, Сербия, Россия
15:05 24.10.2022
 
Вучич встретился с послом России

Глава Сербии Вучич выразил послу России Боцан-Харченко надежду на мир в Европе

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко, что сербское руководство надеется на скорейшее установление мира в Европе.
Вучич принял Боцан-Харченко в понедельник в Белграде, наряду с другими темами они обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Косово и Метохии.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 23:31
Вучич рассказал, чем Сербия "мешает" Западу
"Вучич отметил, что Сербия, несмотря на все вызовы, продолжает проводить ответственную политику мира и сотрудничества и остаётся приверженной полному применению достигнутых до сих пор соглашений и соблюдению международного права", - указала пресс-служба сербского лидера.
"Президент Вучич поблагодарил за поддержку, которую РФ оказывает территориальной целостности и суверенитету Сербии, и высказал надежду, что более чем необходимый мир на территории Европы будет установлен в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 01:13
Вучич опроверг "секретность" визита замглавы МИД России в Сербию
 
В миреАлександр ВучичАлександр Боцан-ХарченкоЕвропаСербияРоссия
 
 
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