https://ria.ru/20221024/rusofobiya-1826212363.html

В СПЧ отстранение из шоу певицы с паспортом России назвали русофобией

В СПЧ отстранение из шоу певицы с паспортом России назвали русофобией - РИА Новости, 24.10.2022

В СПЧ отстранение из шоу певицы с паспортом России назвали русофобией

Русофобия переходит на конкретных людей, отстранение из финского шоу певицы с паспортом России – это гонение по национальному признаку, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:31

2022-10-24T11:31

2022-10-24T11:31

кирилл кабанов

владимир путин

украина

финляндия

россия

европейский суд по правам человека (еспч)

общество

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Русофобия переходит на конкретных людей, отстранение из финского шоу певицы с паспортом России – это гонение по национальному признаку, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.Ранее сообщалось, что обладательницу двойного гражданства России и Финляндии отстранили от участия в вокальном шоу The Voice of Finland ("Голос") из-за российского паспорта, после огласки в СМИ пригласили вернуться обратно, однако она отказалась."СПЧ много раз говорил, что русофобия уже переходит на конкретных людей и это уже фактически гонение по национальному признаку. Это такая же история, чем она отличается от фашизма? У нас кого-то с украинским паспортом гоняют, увольняют, дискредитируют? Конечно, нет", - сказал Кабанов.По его словам, заявления западных стран о демократических ценностях – это "банальный обман" и такими фактами должен заниматься ЕСПЧ.Таким образом, по его мнению, ряд стран хотят "запугать россиян" и "показать второсортность"."Но они не понимают, что они по большому счету начинают развивать ненависть (к ним самим) и получать обратную реакцию, так как люди, которые к ним приехали, были уверены в европейских ценностях, а их гнобят за то, что они русские, и получают обратную реакцию", - добавил Кабанов.МИД РФ зафиксировал беспрецедентный уровень русофобии, наблюдающийся в ряде зарубежных стран на фоне проведения военной операции на Украине. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства.Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20221024/finlyandiya-1826168646.html

https://ria.ru/20221011/rusofobiya-1823089528.html

https://ria.ru/20220930/rusofobiya-1820624145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кирилл кабанов, владимир путин, украина, финляндия, россия, европейский суд по правам человека (еспч), общество