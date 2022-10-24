Рейтинг@Mail.ru
Названа дата открытия зимнего сезона на курорте "Роза Хутор" - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221024/rozakhutor-1826273031.html
Названа дата открытия зимнего сезона на курорте "Роза Хутор"
Названа дата открытия зимнего сезона на курорте "Роза Хутор" - РИА Новости, 24.10.2022
Названа дата открытия зимнего сезона на курорте "Роза Хутор"
Старт зимнего сезона на "Розе Хутор" в Сочи намечен на 23 декабря, сообщили в пресс-службе курорта. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:09
2022-10-24T15:09
туризм
новости - туризм
сочи
роза хутор
курорт
туризм
туристы
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768179850_0:477:2793:2048_1920x0_80_0_0_56e1412503d4bd2c62a74c0a2f94714e.jpg
СОЧИ, 25 окт — РИА Новости. Старт зимнего сезона на "Розе Хутор" в Сочи намечен на 23 декабря, сообщили в пресс-службе курорта."Точная дата будет зависеть от текущих погодных условий, прежде всего — наличия стабильного снежного покрова", — пояснили в пресс-службе.Отмечается, что в предстоящем сезоне гостям, помимо традиционных трасс, предложат увеличенные участки горнолыжных зон для катания на северном склоне хребта Аибга: "Горизонт" (выше 1600 метров над уровнем моря), "Тритон" и "Каскад".Для отдыхающих, которые планируют приехать всей семьей, будут работать детские горнолыжные кемпы, развлекательные клубы. Кроме того, продолжат функционировать круглогодичные аттракционы — родельбан, тюбинг, высокогорные качели и мосты, в том числе "стеклянный", а с 1 декабря в Ледовом дворце курорта откроется каток.
https://ria.ru/20221024/puteshestviya-1826206377.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768179850_155:431:2311:2048_1920x0_80_0_0_8e0cfec2cbf069be42e44d63bdc767b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, сочи, роза хутор, курорт, туризм, туристы, погода
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Роза Хутор, Курорт, Туризм, туристы, Погода
15:09 24.10.2022
 
Названа дата открытия зимнего сезона на курорте "Роза Хутор"

Зимний сезон на курорте "Роза Хутор" откроется 23 декабря

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкТуристы на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристы на горном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 25 окт — РИА Новости. Старт зимнего сезона на "Розе Хутор" в Сочи намечен на 23 декабря, сообщили в пресс-службе курорта.
"Точная дата будет зависеть от текущих погодных условий, прежде всего — наличия стабильного снежного покрова", — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что в предстоящем сезоне гостям, помимо традиционных трасс, предложат увеличенные участки горнолыжных зон для катания на северном склоне хребта Аибга: "Горизонт" (выше 1600 метров над уровнем моря), "Тритон" и "Каскад".
Для отдыхающих, которые планируют приехать всей семьей, будут работать детские горнолыжные кемпы, развлекательные клубы. Кроме того, продолжат функционировать круглогодичные аттракционы — родельбан, тюбинг, высокогорные качели и мосты, в том числе "стеклянный", а с 1 декабря в Ледовом дворце курорта откроется каток.
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 11:43Туризм
В Саудовской Аравии планируют построить первый горнолыжный курорт
 
ТуризмНовости - ТуризмСочиРоза ХуторКурортТуризмтуристыПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала