https://ria.ru/20221024/rozakhutor-1826273031.html
Названа дата открытия зимнего сезона на курорте "Роза Хутор"
Названа дата открытия зимнего сезона на курорте "Роза Хутор" - РИА Новости, 24.10.2022
Названа дата открытия зимнего сезона на курорте "Роза Хутор"
Старт зимнего сезона на "Розе Хутор" в Сочи намечен на 23 декабря, сообщили в пресс-службе курорта. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:09
2022-10-24T15:09
2022-10-24T15:09
туризм
новости - туризм
сочи
роза хутор
курорт
туризм
туристы
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768179850_0:477:2793:2048_1920x0_80_0_0_56e1412503d4bd2c62a74c0a2f94714e.jpg
СОЧИ, 25 окт — РИА Новости. Старт зимнего сезона на "Розе Хутор" в Сочи намечен на 23 декабря, сообщили в пресс-службе курорта."Точная дата будет зависеть от текущих погодных условий, прежде всего — наличия стабильного снежного покрова", — пояснили в пресс-службе.Отмечается, что в предстоящем сезоне гостям, помимо традиционных трасс, предложат увеличенные участки горнолыжных зон для катания на северном склоне хребта Аибга: "Горизонт" (выше 1600 метров над уровнем моря), "Тритон" и "Каскад".Для отдыхающих, которые планируют приехать всей семьей, будут работать детские горнолыжные кемпы, развлекательные клубы. Кроме того, продолжат функционировать круглогодичные аттракционы — родельбан, тюбинг, высокогорные качели и мосты, в том числе "стеклянный", а с 1 декабря в Ледовом дворце курорта откроется каток.
https://ria.ru/20221024/puteshestviya-1826206377.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768179850_155:431:2311:2048_1920x0_80_0_0_8e0cfec2cbf069be42e44d63bdc767b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сочи, роза хутор, курорт, туризм, туристы, погода
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Роза Хутор, Курорт, Туризм, туристы, Погода
Названа дата открытия зимнего сезона на курорте "Роза Хутор"
Зимний сезон на курорте "Роза Хутор" откроется 23 декабря
СОЧИ, 25 окт — РИА Новости. Старт зимнего сезона на "Розе Хутор" в Сочи намечен на 23 декабря, сообщили в пресс-службе курорта.
"Точная дата будет зависеть от текущих погодных условий, прежде всего — наличия стабильного снежного покрова", — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что в предстоящем сезоне гостям, помимо традиционных трасс, предложат увеличенные участки горнолыжных зон для катания на северном склоне хребта Аибга: "Горизонт
" (выше 1600 метров над уровнем моря), "Тритон" и "Каскад".
Для отдыхающих, которые планируют приехать всей семьей, будут работать детские горнолыжные кемпы, развлекательные клубы. Кроме того, продолжат функционировать круглогодичные аттракционы — родельбан, тюбинг, высокогорные качели и мосты, в том числе "стеклянный", а с 1 декабря в Ледовом дворце курорта откроется каток.