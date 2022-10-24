https://ria.ru/20221024/rozakhutor-1826273031.html

Названа дата открытия зимнего сезона на курорте "Роза Хутор"

Названа дата открытия зимнего сезона на курорте "Роза Хутор" - РИА Новости, 24.10.2022

Названа дата открытия зимнего сезона на курорте "Роза Хутор"

Старт зимнего сезона на "Розе Хутор" в Сочи намечен на 23 декабря, сообщили в пресс-службе курорта. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:09

2022-10-24T15:09

2022-10-24T15:09

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СОЧИ, 25 окт — РИА Новости. Старт зимнего сезона на "Розе Хутор" в Сочи намечен на 23 декабря, сообщили в пресс-службе курорта."Точная дата будет зависеть от текущих погодных условий, прежде всего — наличия стабильного снежного покрова", — пояснили в пресс-службе.Отмечается, что в предстоящем сезоне гостям, помимо традиционных трасс, предложат увеличенные участки горнолыжных зон для катания на северном склоне хребта Аибга: "Горизонт" (выше 1600 метров над уровнем моря), "Тритон" и "Каскад".Для отдыхающих, которые планируют приехать всей семьей, будут работать детские горнолыжные кемпы, развлекательные клубы. Кроме того, продолжат функционировать круглогодичные аттракционы — родельбан, тюбинг, высокогорные качели и мосты, в том числе "стеклянный", а с 1 декабря в Ледовом дворце курорта откроется каток.

https://ria.ru/20221024/puteshestviya-1826206377.html

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, сочи, роза хутор, курорт, туризм, туристы, погода