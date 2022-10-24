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В Липецкой области в этом году завершат расчистку реки Быстрая Сосна - РИА Новости, 24.10.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221024/reka-1826302427.html
В Липецкой области в этом году завершат расчистку реки Быстрая Сосна
В Липецкой области в этом году завершат расчистку реки Быстрая Сосна - РИА Новости, 24.10.2022
В Липецкой области в этом году завершат расчистку реки Быстрая Сосна
Расчистку участка реки Быстрая Сосна, которая протекает в Липецкой области и входит в состав бассейна реки Дон, завершат до конца года, общий объем выемки... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:23
2022-10-24T15:23
липецкая область
игорь артамонов
дон
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ЛИПЕЦК, 24 окт – РИА Новости. Расчистку участка реки Быстрая Сосна, которая протекает в Липецкой области и входит в состав бассейна реки Дон, завершат до конца года, общий объем выемки донных отложений составит почти 350 тысяч кубометров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что расчистка участка реки Быстрая Сосна протяженностью 8,5 километров проводится в Измалковском районе в рамках федеральной программы "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". Размер финансирования составляет 90 миллионов рублей из федерального бюджета.На данный момент со дна реки подняли 112 тысяч кубометров донных отложений. Еще необходимо поднять 238 кубометров водорослей, мусора, ила, топляка.По словам главы региона Игоря Артамонова, это очень важная задача, направленная на сохранение экосистемы всего бассейна реки Дон."В Липецкой области очень красивые водоемы, много рек, прудов. Мы предпринимаем все необходимые меры для их сохранения и оздоровления. Наш опыт работы считается вполне успешным. Липецкая область входит в тройку российских регионов, которые всегда получают достаточно средств из федерального бюджета на улучшение экологического состояния гидрографической сети", – отметил Артамонов.Губернатор уточнил, что в 2018 – 2020 годах общая протяженность расчищенных в Липецкой области водоемов составила более 20 километров, восстановлены свыше 200 гектаров водных объектов, очищены от мусора около 600 километров берегов, капитально отремонтированы 10 гидротехнических сооружений.В 2022 году завершена расчистка прудов в селах Липецкого и Долгоруковского районов, продолжается расчистка пруда в Краснинском районе, завершен капитальный ремонт гидротехнического сооружения в Воловском районе. Кроме этого, разработаны проектные документации на расчистку реки Дон, Красивая Меча, реконструкцию очистных сооружений в Липецке, Задонске, Ельце.По мнению региональных властей, проведенные мероприятия позволят создать условия для развития туризма и рыболовства и улучшить состояние водных объектов для 600 тысяч человек.
https://ria.ru/20221013/ekoaktsiya-1823681168.html
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игорь артамонов, дон
Липецкая область, Игорь Артамонов, Дон
15:23 24.10.2022
 

В Липецкой области в этом году завершат расчистку реки Быстрая Сосна

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 24 окт – РИА Новости. Расчистку участка реки Быстрая Сосна, которая протекает в Липецкой области и входит в состав бассейна реки Дон, завершат до конца года, общий объем выемки донных отложений составит почти 350 тысяч кубометров, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что расчистка участка реки Быстрая Сосна протяженностью 8,5 километров проводится в Измалковском районе в рамках федеральной программы "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". Размер финансирования составляет 90 миллионов рублей из федерального бюджета.
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На данный момент со дна реки подняли 112 тысяч кубометров донных отложений. Еще необходимо поднять 238 кубометров водорослей, мусора, ила, топляка.
По словам главы региона Игоря Артамонова, это очень важная задача, направленная на сохранение экосистемы всего бассейна реки Дон.
"В Липецкой области очень красивые водоемы, много рек, прудов. Мы предпринимаем все необходимые меры для их сохранения и оздоровления. Наш опыт работы считается вполне успешным. Липецкая область входит в тройку российских регионов, которые всегда получают достаточно средств из федерального бюджета на улучшение экологического состояния гидрографической сети", – отметил Артамонов.
Губернатор уточнил, что в 2018 – 2020 годах общая протяженность расчищенных в Липецкой области водоемов составила более 20 километров, восстановлены свыше 200 гектаров водных объектов, очищены от мусора около 600 километров берегов, капитально отремонтированы 10 гидротехнических сооружений.
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В 2022 году завершена расчистка прудов в селах Липецкого и Долгоруковского районов, продолжается расчистка пруда в Краснинском районе, завершен капитальный ремонт гидротехнического сооружения в Воловском районе. Кроме этого, разработаны проектные документации на расчистку реки Дон, Красивая Меча, реконструкцию очистных сооружений в Липецке, Задонске, Ельце.
По мнению региональных властей, проведенные мероприятия позволят создать условия для развития туризма и рыболовства и улучшить состояние водных объектов для 600 тысяч человек.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновДон
 
 
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