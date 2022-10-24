https://ria.ru/20221024/rassledovanie-1826196700.html

Против организатора нацбатальона "Крым" возбудили уголовное дело

Против организатора нацбатальона "Крым" возбудили уголовное дело - РИА Новости, 24.10.2022

Против организатора нацбатальона "Крым" возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело в отношении организатора национального батальона "Крым", воюющего в Донбассе вместе со своими боевиками с 2014 года, сообщает в... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:00

2022-10-24T11:00

2022-10-24T11:00

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россия

украина

вооруженные силы рф

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении организатора национального батальона "Крым", воюющего в Донбассе вместе со своими боевиками с 2014 года, сообщает в понедельник крымское управление ФСБ РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины, который создал незаконное вооруженное формирование "Исламский батальон "Крым", - говорится в сообщении.Имя подозреваемого в релизе не указано, но источник в правоохранительных органах республики уточнили РИА Новости, что речь о Наримане Билялове, известном также как Иса Акаев. Боевики из его батальона принимали участие в конфликте на Донбассе на украинской стороне.При этом в Крыму сам подозреваемый давно не живет: судя по релизу УФСБ, он уехал с полуострова в марте 2014 года. После этого он создал на Украине указанное НВФ "с целью нарушения территориальной целостности РФ", обеспечив при этом его участников огнестрельным оружием и боеприпасами.По данным спецслужбы, с июня 2014 года по настоящее время руководитель батальона непосредственно участвует в боевых действиях против республик Донбасса и в последнее время - против ВС РФ.Теперь в России ему грозит до 20 лет заключения - именно столько подразумевает 208-я статья Уголовного кодекса.

https://ria.ru/20220429/ukraina-1786139708.html

https://ria.ru/20220918/minoborony-1817657401.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, россия, украина, вооруженные силы рф, происшествия