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Против организатора нацбатальона "Крым" возбудили уголовное дело - РИА Новости, 24.10.2022
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Против организатора нацбатальона "Крым" возбудили уголовное дело
Против организатора нацбатальона "Крым" возбудили уголовное дело - РИА Новости, 24.10.2022
Против организатора нацбатальона "Крым" возбудили уголовное дело
Возбуждено уголовное дело в отношении организатора национального батальона "Крым", воюющего в Донбассе вместе со своими боевиками с 2014 года, сообщает в... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:00
2022-10-24T11:00
донбасс
россия
украина
вооруженные силы рф
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении организатора национального батальона "Крым", воюющего в Донбассе вместе со своими боевиками с 2014 года, сообщает в понедельник крымское управление ФСБ РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины, который создал незаконное вооруженное формирование "Исламский батальон "Крым", - говорится в сообщении.Имя подозреваемого в релизе не указано, но источник в правоохранительных органах республики уточнили РИА Новости, что речь о Наримане Билялове, известном также как Иса Акаев. Боевики из его батальона принимали участие в конфликте на Донбассе на украинской стороне.При этом в Крыму сам подозреваемый давно не живет: судя по релизу УФСБ, он уехал с полуострова в марте 2014 года. После этого он создал на Украине указанное НВФ "с целью нарушения территориальной целостности РФ", обеспечив при этом его участников огнестрельным оружием и боеприпасами.По данным спецслужбы, с июня 2014 года по настоящее время руководитель батальона непосредственно участвует в боевых действиях против республик Донбасса и в последнее время - против ВС РФ.Теперь в России ему грозит до 20 лет заключения - именно столько подразумевает 208-я статья Уголовного кодекса.
https://ria.ru/20220429/ukraina-1786139708.html
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донбасс, россия, украина, вооруженные силы рф, происшествия
Донбасс, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Происшествия
11:00 24.10.2022
 
Против организатора нацбатальона "Крым" возбудили уголовное дело

ФСБ: против организатора нацбатальона "Крым", воюющего в Донбассе, возбудили дело

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело в отношении организатора национального батальона "Крым", воюющего в Донбассе вместе со своими боевиками с 2014 года, сообщает в понедельник крымское управление ФСБ РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины, который создал незаконное вооруженное формирование "Исламский батальон "Крым", - говорится в сообщении.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 14:01Специальная военная операция на Украине
ФСБ задержала в Крыму участника украинского нацбатальона
Имя подозреваемого в релизе не указано, но источник в правоохранительных органах республики уточнили РИА Новости, что речь о Наримане Билялове, известном также как Иса Акаев. Боевики из его батальона принимали участие в конфликте на Донбассе на украинской стороне.
При этом в Крыму сам подозреваемый давно не живет: судя по релизу УФСБ, он уехал с полуострова в марте 2014 года. После этого он создал на Украине указанное НВФ "с целью нарушения территориальной целостности РФ", обеспечив при этом его участников огнестрельным оружием и боеприпасами.
По данным спецслужбы, с июня 2014 года по настоящее время руководитель батальона непосредственно участвует в боевых действиях против республик Донбасса и в последнее время - против ВС РФ.
Теперь в России ему грозит до 20 лет заключения - именно столько подразумевает 208-я статья Уголовного кодекса.
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