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ЯНАО реализует с опережением программу по расселению аварийного жилья - РИА Новости, 24.10.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20221024/rasseleni-1826259094.html
ЯНАО реализует с опережением программу по расселению аварийного жилья
ЯНАО реализует с опережением программу по расселению аварийного жилья - РИА Новости, 24.10.2022
ЯНАО реализует с опережением программу по расселению аварийного жилья
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) планирует завершить с опережением расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:50
2022-10-24T13:50
ямало-ненецкий автономный округ
общество
жилье
дмитрий артюхов
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) планирует завершить с опережением расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, сообщает пресс-служба губернатора региона."Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в число субъектов РФ, которые планируют завершить расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, с опережением. Программа уже полностью выполнена в городах Салехард, Муравленко, Губкинский, Красноселькупском и Приуральском районах", - говорится в сообщении.Расселение проводится в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящего в национальный проект "Жилье и городская среда". На Ямале с 2019 года расселено более 11,5 тысячи человек, проживающих в домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Только с начала года в округе расселили почти две тысячи ямальцев. Полностью выполнить программу планируется до конца 2023 года."Задача губернатора Дмитрия Артюхова – расселить один миллион квадратных метров аварийного жилья до 2025 года – успешно выполняется. Проблема решается комплексно – наряду с федеральной действует собственная программа для жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Кроме этого, региональные меры жилищной поддержки позволяют ямальцам переехать из аварийных домов в Тюменскую область или любой другой регион России", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофея Савиных.На Ямале к расселению аварийного жилья подходят комплексно. Создан ряд мер, расширяющих возможности жителей аварийных домов. В рамках федерального законодательства основной формой возмещения для собственников является денежная компенсация. Проживающие по договору социального найма получают жилье равной площади или по норме предоставления на членов семьи. Региональные меры поддержки дополняют стандартный механизм расселения. Собственнику при определенных условиях может быть предоставлена однокомнатная квартира без доплаты разницы стоимости, уточняет пресс-служба.
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общество, жилье, дмитрий артюхов, ямал
Ямало-Ненецкий автономный округ, Общество, Жилье, Дмитрий Артюхов, Ямал
13:50 24.10.2022
 

ЯНАО реализует с опережением программу по расселению аварийного жилья

© РИА Новости / Антон ДенисовОсмотр квартиры в новостройке
Осмотр квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Осмотр квартиры в новостройке
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) планирует завершить с опережением расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в число субъектов РФ, которые планируют завершить расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, с опережением. Программа уже полностью выполнена в городах Салехард, Муравленко, Губкинский, Красноселькупском и Приуральском районах", - говорится в сообщении.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 10:41Ямало-Ненецкий автономный округ
Число безработных в ЯНАО снизилось на треть – до 1,1 тысячи человек
Расселение проводится в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящего в национальный проект "Жилье и городская среда". На Ямале с 2019 года расселено более 11,5 тысячи человек, проживающих в домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Только с начала года в округе расселили почти две тысячи ямальцев. Полностью выполнить программу планируется до конца 2023 года.
"Задача губернатора Дмитрия Артюхова – расселить один миллион квадратных метров аварийного жилья до 2025 года – успешно выполняется. Проблема решается комплексно – наряду с федеральной действует собственная программа для жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Кроме этого, региональные меры жилищной поддержки позволяют ямальцам переехать из аварийных домов в Тюменскую область или любой другой регион России", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофея Савиных.
На Ямале к расселению аварийного жилья подходят комплексно. Создан ряд мер, расширяющих возможности жителей аварийных домов. В рамках федерального законодательства основной формой возмещения для собственников является денежная компенсация. Проживающие по договору социального найма получают жилье равной площади или по норме предоставления на членов семьи. Региональные меры поддержки дополняют стандартный механизм расселения. Собственнику при определенных условиях может быть предоставлена однокомнатная квартира без доплаты разницы стоимости, уточняет пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округОбществоЖильеДмитрий АртюховЯмал
 
 
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