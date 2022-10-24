ЯНАО реализует с опережением программу по расселению аварийного жилья
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) планирует завершить с опережением расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в число субъектов РФ, которые планируют завершить расселение жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, с опережением. Программа уже полностью выполнена в городах Салехард, Муравленко, Губкинский, Красноселькупском и Приуральском районах", - говорится в сообщении.
Расселение проводится в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящего в национальный проект "Жилье и городская среда". На Ямале с 2019 года расселено более 11,5 тысячи человек, проживающих в домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Только с начала года в округе расселили почти две тысячи ямальцев. Полностью выполнить программу планируется до конца 2023 года.
"Задача губернатора Дмитрия Артюхова – расселить один миллион квадратных метров аварийного жилья до 2025 года – успешно выполняется. Проблема решается комплексно – наряду с федеральной действует собственная программа для жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Кроме этого, региональные меры жилищной поддержки позволяют ямальцам переехать из аварийных домов в Тюменскую область или любой другой регион России", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофея Савиных.
На Ямале к расселению аварийного жилья подходят комплексно. Создан ряд мер, расширяющих возможности жителей аварийных домов. В рамках федерального законодательства основной формой возмещения для собственников является денежная компенсация. Проживающие по договору социального найма получают жилье равной площади или по норме предоставления на членов семьи. Региональные меры поддержки дополняют стандартный механизм расселения. Собственнику при определенных условиях может быть предоставлена однокомнатная квартира без доплаты разницы стоимости, уточняет пресс-служба.