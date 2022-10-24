https://ria.ru/20221024/pvo-1826243722.html
Российская ПВО сбила 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ольха" за сутки
Российская ПВО сбила 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ольха" за сутки - РИА Новости, 24.10.2022
Российская ПВО сбила 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ольха" за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ольха", а также три беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:03
2022-10-24T13:03
2022-10-24T13:03
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ольха", а также три беспилотника, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ягодное Харьковской области, Шевченко и Малый Керменчик Донецкой Народной Республики. Кроме того, уничтожен в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 325 самолетов, 162 вертолета, 2326 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6020 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6741 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Российская ПВО сбила 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ольха" за сутки
Минобороны: российская ПВО сбила 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ольха", а также три БПЛА