https://ria.ru/20221024/pvo-1826243722.html

Российская ПВО сбила 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ольха" за сутки

Российская ПВО сбила 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ольха" за сутки - РИА Новости, 24.10.2022

Российская ПВО сбила 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ольха" за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ольха", а также три беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:03

2022-10-24T13:03

2022-10-24T13:03

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS и "Ольха", а также три беспилотника, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ягодное Харьковской области, Шевченко и Малый Керменчик Донецкой Народной Республики. Кроме того, уничтожен в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики и Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сообщении.Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 325 самолетов, 162 вертолета, 2326 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6020 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6741 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия