https://ria.ru/20221024/provokatsiya-1826272098.html

Методы провокации с "грязной бомбой" применяли в Сирии, заявило Минобороны

Методы провокации с "грязной бомбой" применяли в Сирии, заявило Минобороны - РИА Новости, 24.10.2022

Методы провокации с "грязной бомбой" применяли в Сирии, заявило Минобороны

Технологии информационной войны, подобные готовящейся Киевом провокации с "грязной бомбой", уже использовались в Сирии с участием "Белых касок", заявил... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:15

2022-10-24T14:15

2022-10-24T14:15

игорь кириллов

министерство обороны рф (минобороны рф)

сирия

белые каски

украина

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Технологии информационной войны, подобные готовящейся Киевом провокации с "грязной бомбой", уже использовались в Сирии с участием "Белых касок", заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Стоит отметить, что подобные технологии информационной войны уже использовались Западом в Сирии, когда "Белые каски" снимали там пропагандистские ролики о применении химического оружия правительственными войсками", - сказал Кириллов на брифинге.Одним из наиболее резонансных и широко растиражированных эпизодов является провокация, устроенная указанной неправительственной организацией 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхуне, добавил он."Обратите Ваше внимание, на фото, на котором отбирающие пробы грунта люди находятся без средств индивидуальной защиты. Но похоже, это никого не смущает! Особенно тех, кто принимал решение о применении ракетного удара по территории суверенной страны – Сирии", - добавил Кириллов.По его словам, американцы, используя как предлог данную провокацию, не дожидаясь начала расследования и, тем более, решения Совета безопасности ООН, нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат, грубо нарушив нормы международного права."Весьма вероятно использование подобного сценария и в данном случае", - отметил Кириллов.

https://ria.ru/20221024/bomba-1826268326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

игорь кириллов, министерство обороны рф (минобороны рф), сирия, белые каски, украина