https://ria.ru/20221024/protivorechiya-1826158057.html

Раскрыта суть противоречий в целях США и Украины

Раскрыта суть противоречий в целях США и Украины - РИА Новости, 24.10.2022

Раскрыта суть противоречий в целях США и Украины

Цели Вашингтона и Киева в украинском конфликте принципиально разные, такое мнение высказал бывший директор по коммуникациям Белого дома, политический... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T06:03

2022-10-24T06:03

2022-10-24T06:03

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Цели Вашингтона и Киева в украинском конфликте принципиально разные, такое мнение высказал бывший директор по коммуникациям Белого дома, политический обозреватель Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative.Для Владимира Зеленского, отмечается в публикации, Крым и Донбасс являются суверенными территориями, возвращение которых оправдывает возникший конфликт с Россией. Однако США никогда не были жизненного заинтересованы в тех, кто находятся у власти в Киеве.На протяжении XIX и почти всего XX века Украина, напоминает Бьюкенен, была частью Российской империи или СССР и управлялась из Москвы. И это положение не представляло никакой проблемы для США, находящихся за восемь тысяч километров от Украины.Для Вашингтона же главный вопрос в российско-украинском противостоянии состоит не в том, кто будет осуществлять контроль над Крымом и Донбассом, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией, которая может перерасти в мировой ядерный Армагеддон."Ничто из происходящего в Восточной Европе не сможет оправдать полномасштабный военный конфликт США с Россией", - подчеркивает автор.И хотя Киев не является членом НАТО, США оказываются главным финансистом и "оружейником" Украины в ее военном конфликте с Россией из-за Крыма и Донбасса.Таким образом, жизненный интерес Вашингтона - предотвращение войны США с Россией, обладающей ядерным оружием, — может вскоре вступить в противоречие со стратегическими военными целями Украины. Чем больше Соединенные Штаты поддерживают Украину, тем сильнее отдаляется от достижения собственных целей, резюмирует Бьюкенен.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне российской спецоперации на Украине США, и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против Москвы оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221023/provokatsiya-1825967691.html

https://ria.ru/20221018/zapad-1824695086.html

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сша, россия, украина, нато, в мире