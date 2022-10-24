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Более 150 компаний МО подключились к проекту по бережливому производству

Более 150 компаний МО подключились к проекту по бережливому производству - РИА Новости, 24.10.2022

Более 150 компаний МО подключились к проекту по бережливому производству

Одним из участников президентского проекта "Производительность труда" стал комбинат по производству колбасных изделий и копченостей. В руководстве компании... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T19:56

2022-10-24T19:56

2022-10-24T19:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Одним из участников президентского проекта "Производительность труда" стал комбинат по производству колбасных изделий и копченостей. В руководстве компании отметили, что здесь ожидают роста производительности на 20% по итогам первого года участия в проекте. Об этом сообщил телеканал "360".По словам зампреда, введение новых практик на производствах значительно оптимизирует процесс, снижает затраты и увеличивает прибыль. Применять новые принципы на производствах в Московской области помогает региональный центр компетенций. Он оказывает поддержку уже более 80 региональным предприятиям.На начальном этапе специалисты проекта будут оптимизировать производственные процессы пилотного потока – это копчения изделий из курицы. Далее в течение шести месяцев будут разрабатывать и практиковать мероприятия по улучшению. Все это будет происходить при участии специалистов РЦК, сообщили в пресс-службе мининвестиций региона.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)