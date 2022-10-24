Более 150 компаний МО подключились к проекту по бережливому производству
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Одним из участников президентского проекта "Производительность труда" стал комбинат по производству колбасных изделий и копченостей. В руководстве компании отметили, что здесь ожидают роста производительности на 20% по итогам первого года участия в проекте. Об этом сообщил телеканал "360".
"На сегодняшний день к участию в президентском проекте „Производительность труда“ подключились свыше 150 компаний – одни только приступили к его реализации, а другие уже успели применить его принципы на пилотных участках производства и поделиться результатами этой работы", – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По словам зампреда, введение новых практик на производствах значительно оптимизирует процесс, снижает затраты и увеличивает прибыль. Применять новые принципы на производствах в Московской области помогает региональный центр компетенций. Он оказывает поддержку уже более 80 региональным предприятиям.
На начальном этапе специалисты проекта будут оптимизировать производственные процессы пилотного потока – это копчения изделий из курицы. Далее в течение шести месяцев будут разрабатывать и практиковать мероприятия по улучшению. Все это будет происходить при участии специалистов РЦК, сообщили в пресс-службе мининвестиций региона.