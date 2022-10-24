https://ria.ru/20221024/privychki-1826152082.html

Терапевт перечислил привычки, которые помогут продлить жизнь

Терапевт перечислил привычки, которые помогут продлить жизнь - РИА Новости, 24.10.2022

Терапевт перечислил привычки, которые помогут продлить жизнь

Для сохранения здоровья на долгие годы необходимо придерживаться некоторых правил, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заведующий терапевтическим отделением РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T03:18

2022-10-24T03:18

2022-10-24T03:18

общество

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долголетие

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Для сохранения здоровья на долгие годы необходимо придерживаться некоторых правил, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте, врач-терапевт, гастроэнтеролог Михаил Кобрянов.По словам эксперта, улучшению состояния здоровья способствует хороший сон, умеренная физическая активность (150-300 минут в неделю), правильная гигиена труда и отсутствие перенапряжения и переутомления на работе, отказ от употребления табака и алкогольных напитков.Кроме того, врач отметил необходимость правильного питания. Так, в ежедневный рацион следует добавить включать фрукты, овощи, бобовые, например, чечевицу или фасоль, орехи и цельные злаки. Также стоит снизить потребление сахара и насыщенных жиров до десяти процентов от общей потребляемой энергии, жиров – до 30%, соли – до одной чайной ложки в день, подчеркнул Кобрянов.

https://ria.ru/20220922/starenie-1818475162.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество, долголетие