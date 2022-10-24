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Терапевт перечислил привычки, которые помогут продлить жизнь
Терапевт перечислил привычки, которые помогут продлить жизнь - РИА Новости, 24.10.2022
Терапевт перечислил привычки, которые помогут продлить жизнь
Для сохранения здоровья на долгие годы необходимо придерживаться некоторых правил, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заведующий терапевтическим отделением РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T03:18
2022-10-24T03:18
2022-10-24T03:18
общество
здоровье - общество
долголетие
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Для сохранения здоровья на долгие годы необходимо придерживаться некоторых правил, рассказал в беседе с агентством "Прайм" заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте, врач-терапевт, гастроэнтеролог Михаил Кобрянов.По словам эксперта, улучшению состояния здоровья способствует хороший сон, умеренная физическая активность (150-300 минут в неделю), правильная гигиена труда и отсутствие перенапряжения и переутомления на работе, отказ от употребления табака и алкогольных напитков.Кроме того, врач отметил необходимость правильного питания. Так, в ежедневный рацион следует добавить включать фрукты, овощи, бобовые, например, чечевицу или фасоль, орехи и цельные злаки. Также стоит снизить потребление сахара и насыщенных жиров до десяти процентов от общей потребляемой энергии, жиров – до 30%, соли – до одной чайной ложки в день, подчеркнул Кобрянов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, долголетие
Общество, Здоровье - Общество, долголетие
Терапевт перечислил привычки, которые помогут продлить жизнь
Врач Кобрянов посоветовал хороший и умеренную физическую активность для продления жизни
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.
Для сохранения здоровья на долгие годы необходимо придерживаться некоторых правил, рассказал
в беседе с агентством "Прайм" заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте, врач-терапевт, гастроэнтеролог Михаил Кобрянов.
По словам эксперта, улучшению состояния здоровья способствует хороший сон, умеренная физическая активность (150-300 минут в неделю), правильная гигиена труда и отсутствие перенапряжения и переутомления на работе, отказ от употребления табака и алкогольных напитков.
Кроме того, врач отметил необходимость правильного питания. Так, в ежедневный рацион следует добавить включать фрукты, овощи, бобовые, например, чечевицу или фасоль, орехи и цельные злаки. Также стоит снизить потребление сахара и насыщенных жиров до десяти процентов от общей потребляемой энергии, жиров – до 30%, соли – до одной чайной ложки в день, подчеркнул Кобрянов.