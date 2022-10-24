https://ria.ru/20221024/pozhar-1826363010.html

В Нижнем Новгороде тушат реабилитационный центр

В Нижнем Новгороде тушат реабилитационный центр - РИА Новости, 24.10.2022

В Нижнем Новгороде тушат реабилитационный центр

Пожар в здании, где размещается реабилитационный центр, тушат в Нижнем Новгороде, эвакуировано более 30 человек, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T18:40

2022-10-24T18:40

2022-10-24T18:40

происшествия

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Пожар в здании, где размещается реабилитационный центр, тушат в Нижнем Новгороде, эвакуировано более 30 человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сообщение о пожаре в личном жилом доме на улице Тростниковая, 11 поступило в понедельник в 17.00.Как уточнили в пресс-службе ведомства, помещение использовалось под реабилитационный центр."Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №1 "БИС". На момент прибытия первого подразделения происходило горение кровли и мансарды на площади 100 квадратных метров. Первоначальные действия пожарных были направлены на эвакуацию людей и тушение пожара. Погибших и пострадавших нет, эвакуирован 31 человек, детей нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 17.16 пожар был локализован на площади 100 квадратных метров, в 17.32 ликвидировано открытое горение.

https://ria.ru/20221024/pozhar-1826321631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, нижегородская область