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В Нижнем Новгороде тушат реабилитационный центр - РИА Новости, 24.10.2022
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В Нижнем Новгороде тушат реабилитационный центр
В Нижнем Новгороде тушат реабилитационный центр - РИА Новости, 24.10.2022
В Нижнем Новгороде тушат реабилитационный центр
Пожар в здании, где размещается реабилитационный центр, тушат в Нижнем Новгороде, эвакуировано более 30 человек, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T18:40
2022-10-24T18:40
происшествия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Пожар в здании, где размещается реабилитационный центр, тушат в Нижнем Новгороде, эвакуировано более 30 человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сообщение о пожаре в личном жилом доме на улице Тростниковая, 11 поступило в понедельник в 17.00.Как уточнили в пресс-службе ведомства, помещение использовалось под реабилитационный центр."Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №1 "БИС". На момент прибытия первого подразделения происходило горение кровли и мансарды на площади 100 квадратных метров. Первоначальные действия пожарных были направлены на эвакуацию людей и тушение пожара. Погибших и пострадавших нет, эвакуирован 31 человек, детей нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 17.16 пожар был локализован на площади 100 квадратных метров, в 17.32 ликвидировано открытое горение.
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происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Нижегородская область
18:40 24.10.2022
 
В Нижнем Новгороде тушат реабилитационный центр

Из реабилитационного центра в Нижнем Новгороде эвакуировали 31 человека из-за пожара

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники противопожарной службы МЧС. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Пожар в здании, где размещается реабилитационный центр, тушат в Нижнем Новгороде, эвакуировано более 30 человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре в личном жилом доме на улице Тростниковая, 11 поступило в понедельник в 17.00.
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Как уточнили в пресс-службе ведомства, помещение использовалось под реабилитационный центр.
"Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №1 "БИС". На момент прибытия первого подразделения происходило горение кровли и мансарды на площади 100 квадратных метров. Первоначальные действия пожарных были направлены на эвакуацию людей и тушение пожара. Погибших и пострадавших нет, эвакуирован 31 человек, детей нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 17.16 пожар был локализован на площади 100 квадратных метров, в 17.32 ликвидировано открытое горение.
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