https://ria.ru/20221024/pozhar-1826363010.html
В Нижнем Новгороде тушат реабилитационный центр
В Нижнем Новгороде тушат реабилитационный центр - РИА Новости, 24.10.2022
В Нижнем Новгороде тушат реабилитационный центр
Пожар в здании, где размещается реабилитационный центр, тушат в Нижнем Новгороде, эвакуировано более 30 человек, сообщает пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T18:40
2022-10-24T18:40
2022-10-24T18:40
происшествия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Пожар в здании, где размещается реабилитационный центр, тушат в Нижнем Новгороде, эвакуировано более 30 человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сообщение о пожаре в личном жилом доме на улице Тростниковая, 11 поступило в понедельник в 17.00.Как уточнили в пресс-службе ведомства, помещение использовалось под реабилитационный центр."Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №1 "БИС". На момент прибытия первого подразделения происходило горение кровли и мансарды на площади 100 квадратных метров. Первоначальные действия пожарных были направлены на эвакуацию людей и тушение пожара. Погибших и пострадавших нет, эвакуирован 31 человек, детей нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 17.16 пожар был локализован на площади 100 квадратных метров, в 17.32 ликвидировано открытое горение.
https://ria.ru/20221024/pozhar-1826321631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде тушат реабилитационный центр
Из реабилитационного центра в Нижнем Новгороде эвакуировали 31 человека из-за пожара
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Пожар в здании, где размещается реабилитационный центр, тушат в Нижнем Новгороде, эвакуировано более 30 человек, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре в личном жилом доме на улице Тростниковая, 11 поступило в понедельник в 17.00.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, помещение использовалось под реабилитационный центр.
"Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №1 "БИС". На момент прибытия первого подразделения происходило горение кровли и мансарды на площади 100 квадратных метров. Первоначальные действия пожарных были направлены на эвакуацию людей и тушение пожара. Погибших и пострадавших нет, эвакуирован 31 человек, детей нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 17.16 пожар был локализован на площади 100 квадратных метров, в 17.32 ликвидировано открытое горение.