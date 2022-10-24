https://ria.ru/20221024/pozhar-1826321631.html

В Тобольске произошел пожар на нефтехимическом комплексе

В Тобольске произошел пожар на нефтехимическом комплексе - РИА Новости, 24.10.2022

В Тобольске произошел пожар на нефтехимическом комплексе

В понедельник утром произошло возгорание на одном из ключевых предприятий Сибура, "ЗапСибНефтехиме" в Тобольске, - сейчас пожар локализован, предприятие... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:19

2022-10-24T16:19

2022-10-24T16:27

тобольск

тюменская область

россия

сибур холдинг

запсибнефтехим

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 24 окт – РИА Новости. В понедельник утром произошло возгорание на одном из ключевых предприятий Сибура, "ЗапСибНефтехиме" в Тобольске, - сейчас пожар локализован, предприятие работает штатно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехима".По данным ГУМЧС по Тюменской области, сообщение о хлопке в товарно-сырьевом цехе "Тобольск-Нефтехим" (структура "ЗапСибНефтехима") поступило 05.47 мск, "наблюдалось горение газа в емкости в цехе размером 3 на 5 метров", угрозы распространения огня нет. Пожарно-спасательные подразделения контролируют зону горения до полного выгорания газа в емкости."На одном из участков товарно-сырьевого цеха при подключении после ремонта деаэратора (аппарата по очистке от примесей) произошло локальное возгорание на ограниченной площади 3 на 5 метров. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и газоспасательного отряда. В данный момент возгорание локализовано. Пострадавших и угрозы экологии нет. Предприятие работает штатно. Создана комиссия по расследованию причин происшествия", - отмечается на официальной странице "ЗапСибНефтехима" во "ВКонтакте".О ликвидации возгорания пока не объявлялось."ЗапСибНефтехим" — крупнейший нефтехимический комплекс России, суммарная мощность которого позволяет производить 1,5 миллионов тонн полиэтилена и 1 миллион тонн полипропилена в год. Предприятие осуществляет глубокую переработку побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири.

https://ria.ru/20221022/shebekino-1825931501.html

тобольск

тюменская область

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тобольск, тюменская область, россия, сибур холдинг, запсибнефтехим, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия