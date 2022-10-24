16:19 24.10.2022 (обновлено: 16:27 24.10.2022)
В Тобольске произошел пожар на нефтехимическом комплексе
В Тобольске произошел пожар на нефтехимическом комплексе Сибура
© Фото : ГУ МЧС России по Тюменской области/ВКонтактеТушение пожара на товарно-сырьевом цехе "Тобольск-Нефтехим"
Тушение пожара на товарно-сырьевом цехе "Тобольск-Нефтехим"
ТЮМЕНЬ, 24 окт – РИА Новости. В понедельник утром произошло возгорание на одном из ключевых предприятий Сибура, "ЗапСибНефтехиме" в Тобольске, - сейчас пожар локализован, предприятие работает штатно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехима".
По данным ГУМЧС по Тюменской области, сообщение о хлопке в товарно-сырьевом цехе "Тобольск-Нефтехим" (структура "ЗапСибНефтехима") поступило 05.47 мск, "наблюдалось горение газа в емкости в цехе размером 3 на 5 метров", угрозы распространения огня нет. Пожарно-спасательные подразделения контролируют зону горения до полного выгорания газа в емкости.
"На одном из участков товарно-сырьевого цеха при подключении после ремонта деаэратора (аппарата по очистке от примесей) произошло локальное возгорание на ограниченной площади 3 на 5 метров. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и газоспасательного отряда. В данный момент возгорание локализовано. Пострадавших и угрозы экологии нет. Предприятие работает штатно. Создана комиссия по расследованию причин происшествия", - отмечается на официальной странице "ЗапСибНефтехима" во "ВКонтакте".
О ликвидации возгорания пока не объявлялось.
"ЗапСибНефтехим" — крупнейший нефтехимический комплекс России, суммарная мощность которого позволяет производить 1,5 миллионов тонн полиэтилена и 1 миллион тонн полипропилена в год. Предприятие осуществляет глубокую переработку побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири.