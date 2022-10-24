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В Тобольске произошел пожар на нефтехимическом комплексе - РИА Новости, 24.10.2022
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В Тобольске произошел пожар на нефтехимическом комплексе
В Тобольске произошел пожар на нефтехимическом комплексе - РИА Новости, 24.10.2022
В Тобольске произошел пожар на нефтехимическом комплексе
В понедельник утром произошло возгорание на одном из ключевых предприятий Сибура, "ЗапСибНефтехиме" в Тобольске, - сейчас пожар локализован, предприятие... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:19
2022-10-24T16:27
тобольск
тюменская область
россия
сибур холдинг
запсибнефтехим
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 24 окт – РИА Новости. В понедельник утром произошло возгорание на одном из ключевых предприятий Сибура, "ЗапСибНефтехиме" в Тобольске, - сейчас пожар локализован, предприятие работает штатно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехима".По данным ГУМЧС по Тюменской области, сообщение о хлопке в товарно-сырьевом цехе "Тобольск-Нефтехим" (структура "ЗапСибНефтехима") поступило 05.47 мск, "наблюдалось горение газа в емкости в цехе размером 3 на 5 метров", угрозы распространения огня нет. Пожарно-спасательные подразделения контролируют зону горения до полного выгорания газа в емкости."На одном из участков товарно-сырьевого цеха при подключении после ремонта деаэратора (аппарата по очистке от примесей) произошло локальное возгорание на ограниченной площади 3 на 5 метров. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и газоспасательного отряда. В данный момент возгорание локализовано. Пострадавших и угрозы экологии нет. Предприятие работает штатно. Создана комиссия по расследованию причин происшествия", - отмечается на официальной странице "ЗапСибНефтехима" во "ВКонтакте".О ликвидации возгорания пока не объявлялось."ЗапСибНефтехим" — крупнейший нефтехимический комплекс России, суммарная мощность которого позволяет производить 1,5 миллионов тонн полиэтилена и 1 миллион тонн полипропилена в год. Предприятие осуществляет глубокую переработку побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири.
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тобольск
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тобольск, тюменская область, россия, сибур холдинг, запсибнефтехим, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Тобольск, Тюменская область, Россия, Сибур Холдинг, Запсибнефтехим, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
16:19 24.10.2022 (обновлено: 16:27 24.10.2022)
 
В Тобольске произошел пожар на нефтехимическом комплексе

В Тобольске произошел пожар на нефтехимическом комплексе Сибура

© Фото : ГУ МЧС России по Тюменской области/ВКонтактеТушение пожара на товарно-сырьевом цехе "Тобольск-Нефтехим"
Тушение пожара на товарно-сырьевом цехе Тобольск-Нефтехим - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Тюменской области/ВКонтакте
Тушение пожара на товарно-сырьевом цехе "Тобольск-Нефтехим"
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ТЮМЕНЬ, 24 окт – РИА Новости. В понедельник утром произошло возгорание на одном из ключевых предприятий Сибура, "ЗапСибНефтехиме" в Тобольске, - сейчас пожар локализован, предприятие работает штатно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехима".
По данным ГУМЧС по Тюменской области, сообщение о хлопке в товарно-сырьевом цехе "Тобольск-Нефтехим" (структура "ЗапСибНефтехима") поступило 05.47 мск, "наблюдалось горение газа в емкости в цехе размером 3 на 5 метров", угрозы распространения огня нет. Пожарно-спасательные подразделения контролируют зону горения до полного выгорания газа в емкости.
"На одном из участков товарно-сырьевого цеха при подключении после ремонта деаэратора (аппарата по очистке от примесей) произошло локальное возгорание на ограниченной площади 3 на 5 метров. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и газоспасательного отряда. В данный момент возгорание локализовано. Пострадавших и угрозы экологии нет. Предприятие работает штатно. Создана комиссия по расследованию причин происшествия", - отмечается на официальной странице "ЗапСибНефтехима" во "ВКонтакте".
О ликвидации возгорания пока не объявлялось.
"ЗапСибНефтехим" — крупнейший нефтехимический комплекс России, суммарная мощность которого позволяет производить 1,5 миллионов тонн полиэтилена и 1 миллион тонн полипропилена в год. Предприятие осуществляет глубокую переработку побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири.
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