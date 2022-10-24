https://ria.ru/20221024/pomosch-1826231766.html
Собянин рассказал о помощи семьям мобилизованных, в которых есть дети
Собянин рассказал о помощи семьям мобилизованных, в которых есть дети - РИА Новости, 24.10.2022
Собянин рассказал о помощи семьям мобилизованных, в которых есть дети
Все семьи мобилизованных москвичей, воспитывающие несовершеннолетних детей, получат помощь со школами и детскими садами уже на этой неделе, заявил мэр Москвы... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:27
2022-10-24T12:27
2022-10-24T12:27
общество
сергей собянин
сергей шойгу
украина
москва
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Все семьи мобилизованных москвичей, воспитывающие несовершеннолетних детей, получат помощь со школами и детскими садами уже на этой неделе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."В течение ближайшей недели помощь со школами и детскими садами получат все семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей. А в дальнейшем будем решать эти вопросы по мере получения запросов от граждан", - написал Собянин в своем личном блоге.Мэр отметил, что сотрудники социальных служб самостоятельно вышли на контакт с большинством семей мобилизованных, в которых есть несовершеннолетние дети. Все они были освобождены от оплаты детского сада, секций и кружков, а также продленки с 1 по 6 классы. Школьники с 1 по 11 классы были обеспечены бесплатным горячим двухразовым питанием. По просьбе родителей некоторые дети были устроены в детские сады рядом с домом – либо впервые пошли в садик, либо были переведены из других дошкольных учреждений.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Как отмечается на портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.Неделю назад Собянин заявил, что частичная мобилизация завершилась в Москве, повестки, разосланные в ее процессе по месту жительства призываемых и предприятиям, прекращают свое действие.
https://ria.ru/20221020/rpts-1825456689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей собянин, сергей шойгу, украина, москва, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Сергей Собянин, Сергей Шойгу, Украина, Москва, Россия, Частичная мобилизация в России
Собянин рассказал о помощи семьям мобилизованных, в которых есть дети
Мэр Собянин: все семьи мобилизованных с детьми получат помощь со школами и детсадами
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Все семьи мобилизованных москвичей, воспитывающие несовершеннолетних детей, получат помощь со школами и детскими садами уже на этой неделе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В течение ближайшей недели помощь со школами и детскими садами получат все семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей. А в дальнейшем будем решать эти вопросы по мере получения запросов от граждан", - написал Собянин в своем личном блоге.
Мэр отметил, что сотрудники социальных служб самостоятельно вышли на контакт с большинством семей мобилизованных, в которых есть несовершеннолетние дети. Все они были освобождены от оплаты детского сада, секций и кружков, а также продленки с 1 по 6 классы. Школьники с 1 по 11 классы были обеспечены бесплатным горячим двухразовым питанием. По просьбе родителей некоторые дети были устроены в детские сады рядом с домом – либо впервые пошли в садик, либо были переведены из других дошкольных учреждений.
В России
указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Как отмечается на портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
Неделю назад Собянин заявил, что частичная мобилизация завершилась в Москве, повестки, разосланные в ее процессе по месту жительства призываемых и предприятиям, прекращают свое действие.