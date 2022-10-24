https://ria.ru/20221024/pomosch-1826231766.html

Собянин рассказал о помощи семьям мобилизованных, в которых есть дети

Собянин рассказал о помощи семьям мобилизованных, в которых есть дети - РИА Новости, 24.10.2022

Собянин рассказал о помощи семьям мобилизованных, в которых есть дети

Все семьи мобилизованных москвичей, воспитывающие несовершеннолетних детей, получат помощь со школами и детскими садами уже на этой неделе, заявил мэр Москвы... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:27

2022-10-24T12:27

2022-10-24T12:27

общество

сергей собянин

сергей шойгу

украина

москва

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Все семьи мобилизованных москвичей, воспитывающие несовершеннолетних детей, получат помощь со школами и детскими садами уже на этой неделе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."В течение ближайшей недели помощь со школами и детскими садами получат все семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей. А в дальнейшем будем решать эти вопросы по мере получения запросов от граждан", - написал Собянин в своем личном блоге.Мэр отметил, что сотрудники социальных служб самостоятельно вышли на контакт с большинством семей мобилизованных, в которых есть несовершеннолетние дети. Все они были освобождены от оплаты детского сада, секций и кружков, а также продленки с 1 по 6 классы. Школьники с 1 по 11 классы были обеспечены бесплатным горячим двухразовым питанием. По просьбе родителей некоторые дети были устроены в детские сады рядом с домом – либо впервые пошли в садик, либо были переведены из других дошкольных учреждений.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Как отмечается на портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.Неделю назад Собянин заявил, что частичная мобилизация завершилась в Москве, повестки, разосланные в ее процессе по месту жительства призываемых и предприятиям, прекращают свое действие.

https://ria.ru/20221020/rpts-1825456689.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221020/vorobev-1825272523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей собянин, сергей шойгу, украина, москва, россия, частичная мобилизация в россии