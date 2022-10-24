https://ria.ru/20221024/podrostki-1826284234.html
В Новороссийске СК проверит подростков, кидавших камни в людей
В Новороссийске СК проверит подростков, кидавших камни в людей - РИА Новости, 24.10.2022
В Новороссийске СК проверит подростков, кидавших камни в людей
Следователи в Новороссийске организовали проверку в отношении подростков, подозреваемых в нападении на людей, ведущих "асоциальный образ жизни", сообщили в... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:46
2022-10-24T14:46
2022-10-24T14:53
происшествия
новороссийск
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 24 окт - РИА Новости. Следователи в Новороссийске организовали проверку в отношении подростков, подозреваемых в нападении на людей, ведущих "асоциальный образ жизни", сообщили в управлении СК РФ по Краснодарскому краю в понедельник.В пятницу сообщалось о задержании правоохранителями шести подростков после распространившегося в сети видео, на котором показано, как молодой человек разбегается и кидает в людей камни с криком "я попал!"."Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю организована доследственная проверка в отношении подростков, нападавших на лиц, ведущих асоциальный образ жизни", - говорится в сообщении.По предварительным данным подростки находили людей, которые не могли оказать им сопротивление, после чего распыляли в них перцовый газ, бросали камни и преследовали. Свои нападения они снимали на телефоны. Видео попали в сеть.О предполагаемых мотивах подростков официальной информации нет.
https://ria.ru/20221024/sobaka-1826249699.html
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происшествия, новороссийск, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новороссийск, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
14:46 24.10.2022 (обновлено: 14:53 24.10.2022)
В Новороссийске СК проверит подростков, кидавших камни в людей
В Новороссийске СК проверит подростков, подозреваемых в закидывании камнями бродяг