https://ria.ru/20221024/podmoskove-1826285083.html

Воробьев: 55% семей мобилизованных в Подмосковье уже получили регвыплаты

Воробьев: 55% семей мобилизованных в Подмосковье уже получили регвыплаты - РИА Новости, 24.10.2022

Воробьев: 55% семей мобилизованных в Подмосковье уже получили регвыплаты

Региональные выплаты получили уже более 55% семей мобилизованных в Подмосковье, работа продолжается, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:48

2022-10-24T14:48

2022-10-24T14:48

новости подмосковья

андрей воробьев

сергей шойгу

московская область (подмосковье)

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Региональные выплаты получили уже более 55% семей мобилизованных в Подмосковье, работа продолжается, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Сегодня выплаты, региональные выплаты, о которых мы объявили, уже сделаны более чем 55% семьям мобилизованных, это работа продолжается," - сказал Воробьев на совещании с главами округов.Он подчеркнул, что все до единого семьи получат 200 тысяч рублей.Ранее власти многих субъектов объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.О том, что мероприятия по частичной мобилизации находящихся в запасе жителей Московской области завершились, Воробьев сообщил 17 октября.

https://ria.ru/20221018/voprosy-1824962750.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей воробьев, сергей шойгу, московская область (подмосковье), частичная мобилизация в россии