https://ria.ru/20221024/podgotovka-1826335271.html
В Липецкой области начали работу курсы по военной подготовке
В Липецкой области начали работу курсы по военной подготовке - РИА Новости, 24.10.2022
В Липецкой области начали работу курсы по военной подготовке
Комплексные курсы военной подготовки начали работать в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:54
2022-10-24T16:54
2022-10-24T16:54
липецкая область
задонский район
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Комплексные курсы военной подготовки начали работать в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, на курсах опытные инструкторы обучат огневой, тактической и инженерной подготовке, а также научат оказывать первую помощь.Артамонов отметил, что записаться на комплексные курсы может любой желающий в возрасте от 18 лет. Тренировки проводятся два дня, в субботу и воскресенье, в Задонском районе Липецкой области. Транспорт, питание и инвентарь предоставляются."Был большой запрос на такую подготовку от наших добровольцев и от тех, кто подлежит частичной мобилизации. В кратчайшие сроки нам удалось всё организовать. С ребятами работают грамотные профессионалы. Первые отзывы – положительные, в том числе от бывших военнослужащих, которые уже прошли этот курс. Будем проводить такие тренировки, пока они востребованы", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221020/podderzhka-1825424748.html
задонский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задонский район, игорь артамонов
Липецкая область, Задонский район, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Комплексные курсы военной подготовки начали работать в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, на курсах опытные инструкторы обучат огневой, тактической и инженерной подготовке, а также научат оказывать первую помощь.
Артамонов отметил, что записаться на комплексные курсы может любой желающий в возрасте от 18 лет. Тренировки проводятся два дня, в субботу и воскресенье, в Задонском районе
Липецкой области. Транспорт, питание и инвентарь предоставляются.
"Был большой запрос на такую подготовку от наших добровольцев и от тех, кто подлежит частичной мобилизации. В кратчайшие сроки нам удалось всё организовать. С ребятами работают грамотные профессионалы. Первые отзывы – положительные, в том числе от бывших военнослужащих, которые уже прошли этот курс. Будем проводить такие тренировки, пока они востребованы", – сказал Артамонов.