https://ria.ru/20221024/podgotovka-1826335271.html

В Липецкой области начали работу курсы по военной подготовке

В Липецкой области начали работу курсы по военной подготовке - РИА Новости, 24.10.2022

В Липецкой области начали работу курсы по военной подготовке

Комплексные курсы военной подготовки начали работать в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:54

2022-10-24T16:54

2022-10-24T16:54

липецкая область

задонский район

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826330085_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40a8f21383e7a666c9e6fdd03a9acc34.jpg

ЛИПЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Комплексные курсы военной подготовки начали работать в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, на курсах опытные инструкторы обучат огневой, тактической и инженерной подготовке, а также научат оказывать первую помощь.Артамонов отметил, что записаться на комплексные курсы может любой желающий в возрасте от 18 лет. Тренировки проводятся два дня, в субботу и воскресенье, в Задонском районе Липецкой области. Транспорт, питание и инвентарь предоставляются."Был большой запрос на такую подготовку от наших добровольцев и от тех, кто подлежит частичной мобилизации. В кратчайшие сроки нам удалось всё организовать. С ребятами работают грамотные профессионалы. Первые отзывы – положительные, в том числе от бывших военнослужащих, которые уже прошли этот курс. Будем проводить такие тренировки, пока они востребованы", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221020/podderzhka-1825424748.html

задонский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

задонский район, игорь артамонов