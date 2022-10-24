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В Липецкой области начали работу курсы по военной подготовке - РИА Новости, 24.10.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221024/podgotovka-1826335271.html
В Липецкой области начали работу курсы по военной подготовке
В Липецкой области начали работу курсы по военной подготовке - РИА Новости, 24.10.2022
В Липецкой области начали работу курсы по военной подготовке
Комплексные курсы военной подготовки начали работать в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:54
2022-10-24T16:54
липецкая область
задонский район
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Комплексные курсы военной подготовки начали работать в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, на курсах опытные инструкторы обучат огневой, тактической и инженерной подготовке, а также научат оказывать первую помощь.Артамонов отметил, что записаться на комплексные курсы может любой желающий в возрасте от 18 лет. Тренировки проводятся два дня, в субботу и воскресенье, в Задонском районе Липецкой области. Транспорт, питание и инвентарь предоставляются."Был большой запрос на такую подготовку от наших добровольцев и от тех, кто подлежит частичной мобилизации. В кратчайшие сроки нам удалось всё организовать. С ребятами работают грамотные профессионалы. Первые отзывы – положительные, в том числе от бывших военнослужащих, которые уже прошли этот курс. Будем проводить такие тренировки, пока они востребованы", – сказал Артамонов.
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задонский район, игорь артамонов
Липецкая область, Задонский район, Игорь Артамонов
16:54 24.10.2022
 

В Липецкой области начали работу курсы по военной подготовке

В Липецкой области начали работу курсы по военной подготовке
В Липецкой области начали работу курсы по военной подготовке
В Липецкой области начали работу курсы по военной подготовке
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Комплексные курсы военной подготовки начали работать в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, на курсах опытные инструкторы обучат огневой, тактической и инженерной подготовке, а также научат оказывать первую помощь.
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Артамонов отметил, что записаться на комплексные курсы может любой желающий в возрасте от 18 лет. Тренировки проводятся два дня, в субботу и воскресенье, в Задонском районе Липецкой области. Транспорт, питание и инвентарь предоставляются.
"Был большой запрос на такую подготовку от наших добровольцев и от тех, кто подлежит частичной мобилизации. В кратчайшие сроки нам удалось всё организовать. С ребятами работают грамотные профессионалы. Первые отзывы – положительные, в том числе от бывших военнослужащих, которые уже прошли этот курс. Будем проводить такие тренировки, пока они востребованы", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЗадонский районИгорь Артамонов
 
 
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