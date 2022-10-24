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Омбудсмен ДНР готова к прямому диалогу с Киевом для освобождения пленных - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/plennye-1826332236.html
Омбудсмен ДНР готова к прямому диалогу с Киевом для освобождения пленных
Омбудсмен ДНР готова к прямому диалогу с Киевом для освобождения пленных - РИА Новости, 24.10.2022
Омбудсмен ДНР готова к прямому диалогу с Киевом для освобождения пленных
Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила РИА Новости о готовности вести прямой диалог с Украиной в случае, если это поможет освободить... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:43
2022-10-24T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
дарья морозова
донецкая народная республика
украина
россия
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ДОНЕЦК, 24 окт — РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила РИА Новости о готовности вести прямой диалог с Украиной в случае, если это поможет освободить пленных из состава Народной милиции ДНР.Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", в пятницу 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию.
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в мире, дарья морозова, донецкая народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
16:43 24.10.2022
 
Омбудсмен ДНР готова к прямому диалогу с Киевом для освобождения пленных

Омбудсмен ДНР Морозова готова вести прямой диалог с Киевом для освобождения военнопленных

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова
Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 окт — РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила РИА Новости о готовности вести прямой диалог с Украиной в случае, если это поможет освободить пленных из состава Народной милиции ДНР.
"Если это понадобится, чтобы наши ребята и женщины, которые сейчас находятся в украинском плену, были как можно быстрее освобождены – мы к этому готовы", – сказала Морозова, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", в пятницу 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию.
Омбудсмен ДНР о пытках военнопленных на территории Украины - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 15:13Специальная военная операция на Украине
В ДНР начали подготовку писем в МККК и ООН по пыткам Киева над пленными
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссия
 
 
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