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Омбудсмен ДНР готова к прямому диалогу с Киевом для освобождения пленных
Омбудсмен ДНР готова к прямому диалогу с Киевом для освобождения пленных - РИА Новости, 24.10.2022
Омбудсмен ДНР готова к прямому диалогу с Киевом для освобождения пленных
Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила РИА Новости о готовности вести прямой диалог с Украиной в случае, если это поможет освободить... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:43
2022-10-24T16:43
2022-10-24T16:43
специальная военная операция на украине
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дарья морозова
донецкая народная республика
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россия
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ДОНЕЦК, 24 окт — РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила РИА Новости о готовности вести прямой диалог с Украиной в случае, если это поможет освободить пленных из состава Народной милиции ДНР.Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", в пятницу 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию.
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в мире, дарья морозова, донецкая народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
Омбудсмен ДНР готова к прямому диалогу с Киевом для освобождения пленных
Омбудсмен ДНР Морозова готова вести прямой диалог с Киевом для освобождения военнопленных