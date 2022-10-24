https://ria.ru/20221024/plennye-1826332236.html

Омбудсмен ДНР готова к прямому диалогу с Киевом для освобождения пленных

Омбудсмен ДНР готова к прямому диалогу с Киевом для освобождения пленных - РИА Новости, 24.10.2022

Омбудсмен ДНР готова к прямому диалогу с Киевом для освобождения пленных

Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила РИА Новости о готовности вести прямой диалог с Украиной в случае, если это поможет освободить... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:43

2022-10-24T16:43

2022-10-24T16:43

специальная военная операция на украине

в мире

дарья морозова

донецкая народная республика

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156299/57/1562995737_0:52:3126:1810_1920x0_80_0_0_e408510b5e7cda7279ed46fdd44483c4.jpg

ДОНЕЦК, 24 окт — РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила РИА Новости о готовности вести прямой диалог с Украиной в случае, если это поможет освободить пленных из состава Народной милиции ДНР.Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", в пятницу 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию.

https://ria.ru/20221024/plennye-1826298366.html

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дарья морозова, донецкая народная республика, украина, россия