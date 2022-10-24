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В ДНР начали подготовку писем в МККК и ООН по пыткам Киева над пленными - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/plennye-1826298366.html
В ДНР начали подготовку писем в МККК и ООН по пыткам Киева над пленными
В ДНР начали подготовку писем в МККК и ООН по пыткам Киева над пленными - РИА Новости, 24.10.2022
В ДНР начали подготовку писем в МККК и ООН по пыткам Киева над пленными
Аппарат омбудсмена Донецкой Народной Республики начал подготовку писем в Международный Комитет Красного Креста и комитет ООН по правам человека по факту... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:13
2022-10-24T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
дарья морозова
донецкая народная республика
россия
украина
оон
международный комитет красного креста (мккк)
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ДОНЕЦК, 24 окт – РИА Новости. Аппарат омбудсмена Донецкой Народной Республики начал подготовку писем в Международный Комитет Красного Креста и комитет ООН по правам человека по факту применения пыток в отношении военнопленных ДНР со стороны украинских военных, сказала РИА Новости омбудсмен республики Дарья Морозова."На данный момент мы эти письма оформляем. Нам нужно интервьюирование всех освобожденных, которые были возвращены недавно домой. После того как эта работа будет проведена, все соответствующие письма будут направлены. Я очень надеюсь, что международные организации отреагируют на это должным образом", - сказала Морозова.Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", в пятницу 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию.
https://ria.ru/20221022/naemniki-1825943855.html
донецкая народная республика
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Омбудсмен ДНР о пытках военнопленных на территории Украины
"Пальцы засовывали в пулевые отверстия, в отверстия от ножевых ранений, практически всех били, имитация расстрелов, пытки" – омбудсмен ДНР рассказала РИА Новости как пытали военнопленных граждан ДНР на территории Украины.
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в мире, дарья морозова, донецкая народная республика, россия, украина, оон, международный комитет красного креста (мккк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
15:13 24.10.2022 (обновлено: 15:25 24.10.2022)
 
В ДНР начали подготовку писем в МККК и ООН по пыткам Киева над пленными

Омбудсмен Морозова сообщила о подготовке писем в МККК и ООН по пыткам Киева над пленными

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 окт – РИА Новости. Аппарат омбудсмена Донецкой Народной Республики начал подготовку писем в Международный Комитет Красного Креста и комитет ООН по правам человека по факту применения пыток в отношении военнопленных ДНР со стороны украинских военных, сказала РИА Новости омбудсмен республики Дарья Морозова.
"На данный момент мы эти письма оформляем. Нам нужно интервьюирование всех освобожденных, которые были возвращены недавно домой. После того как эта работа будет проведена, все соответствующие письма будут направлены. Я очень надеюсь, что международные организации отреагируют на это должным образом", - сказала Морозова.
Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", в пятницу 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию.
Освобожденный из плена сержант народной милиции ДНР об иностранных наемниках - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 18:26Специальная военная операция на Украине
Сержант из ДНР рассказал, что его взяли в плен иностранные наемники
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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