https://ria.ru/20221024/petitsiya-1826387690.html
Директора завода "Мотор Сич" хотят лишить звания Героя Украины
Директора завода "Мотор Сич" хотят лишить звания Героя Украины - РИА Новости, 24.10.2022
Директора завода "Мотор Сич" хотят лишить звания Героя Украины
Петиция с просьбой лишить директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева звания Героя Украины внесена на сайт офиса Владимира Зеленского. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T20:39
2022-10-24T20:39
2022-10-24T20:40
в мире
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Петиция с просьбой лишить директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева звания Героя Украины внесена на сайт офиса Владимира Зеленского.Петиция зарегистрирована 24 октября, она набрала более 200 голосов из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения Зеленским.Служба безопасности Украины 23 октября заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору.В СБУ утверждают, что задержанные "наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей" в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.
https://ria.ru/20221024/motor-1826382258.html
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в мире, вячеслав богуслаев, украина, мотор сич, служба безопасности украины, владимир зеленский, ростех
В мире, Вячеслав Богуслаев, Украина, Мотор Сич, Служба безопасности Украины, Владимир Зеленский, Ростех
20:39 24.10.2022 (обновлено: 20:40 24.10.2022)
Директора завода "Мотор Сич" хотят лишить звания Героя Украины
На сайт Зеленского внесли петицию о лишении Богуслаева звания Героя Украины