https://ria.ru/20221024/pereprava-1826233525.html

В Минтрансе рассказали о работе Керченской переправы

В Минтрансе рассказали о работе Керченской переправы - РИА Новости, 24.10.2022

В Минтрансе рассказали о работе Керченской переправы

Около 19 тысяч пассажиров и почти 9 тысяч автомобилей перевезены Керченской паромной переправой с 9 октября, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:30

2022-10-24T12:30

2022-10-24T12:43

авто

владимир путин

россия

керченский пролив

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Около 19 тысяч пассажиров и почти 9 тысяч автомобилей перевезены Керченской паромной переправой с 9 октября, сообщает Минтранс РФ."С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07.00 24 октября через пролив в обе стороны перевезен в общей сложности 18 951 пассажир и 8 778 единиц автотранспортных средств, преимущественно - большегрузных и среднетоннажных грузовиков", - говорится сообщении.В министерстве добавили, что шестью паромами, работающими на переправе, выполнено 244 круговых рейса.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей: сначала по одной, а позже - по двум полосам. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.

https://ria.ru/20221011/kerch-1823022255.html

https://ria.ru/20221011/kerch-1823070776.html

россия

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, владимир путин, россия, керченский пролив, чп на крымском мосту