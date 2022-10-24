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В Минтрансе рассказали о работе Керченской переправы - РИА Новости, 24.10.2022
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В Минтрансе рассказали о работе Керченской переправы
В Минтрансе рассказали о работе Керченской переправы - РИА Новости, 24.10.2022
В Минтрансе рассказали о работе Керченской переправы
Около 19 тысяч пассажиров и почти 9 тысяч автомобилей перевезены Керченской паромной переправой с 9 октября, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:30
2022-10-24T12:43
авто
владимир путин
россия
керченский пролив
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Около 19 тысяч пассажиров и почти 9 тысяч автомобилей перевезены Керченской паромной переправой с 9 октября, сообщает Минтранс РФ."С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07.00 24 октября через пролив в обе стороны перевезен в общей сложности 18 951 пассажир и 8 778 единиц автотранспортных средств, преимущественно - большегрузных и среднетоннажных грузовиков", - говорится сообщении.В министерстве добавили, что шестью паромами, работающими на переправе, выполнено 244 круговых рейса.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей: сначала по одной, а позже - по двум полосам. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.
https://ria.ru/20221011/kerch-1823022255.html
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авто, владимир путин, россия, керченский пролив, чп на крымском мосту
Авто, Владимир Путин, Россия, Керченский пролив, ЧП на Крымском мосту
12:30 24.10.2022 (обновлено: 12:43 24.10.2022)
 
В Минтрансе рассказали о работе Керченской переправы

Минтранс: Керченская паромная переправа с 9 октября перевезла около 19 тысяч пассажиров

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкПассажиры парома "Гликофилуса III" на Керченской паромной переправе
Пассажиры парома Гликофилуса III на Керченской паромной переправе - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Пассажиры парома "Гликофилуса III" на Керченской паромной переправе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Около 19 тысяч пассажиров и почти 9 тысяч автомобилей перевезены Керченской паромной переправой с 9 октября, сообщает Минтранс РФ.
"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07.00 24 октября через пролив в обе стороны перевезен в общей сложности 18 951 пассажир и 8 778 единиц автотранспортных средств, преимущественно - большегрузных и среднетоннажных грузовиков", - говорится сообщении.
Работа Керченской паромной переправы, оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 11:07Специальная военная операция на Украине
На Керченской переправе запустят три дополнительных парома
В министерстве добавили, что шестью паромами, работающими на переправе, выполнено 244 круговых рейса.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей: сначала по одной, а позже - по двум полосам. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.
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АвтоВладимир ПутинРоссияКерченский проливЧП на Крымском мосту
 
 
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