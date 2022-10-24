17:34 24.10.2022 (обновлено: 18:12 24.10.2022)
В США потребовали прекратить поставки оружия одному из союзников
Foreign Affairs: США должны перестать поставлять оружие в Саудовскую Аравию
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Вашингтон должен прекратить поставлять оружие в Саудовскую Аравию, пишут сенатор США от штата Коннектикут Ричард Блюменталь и профессор Йельской школы менеджмента Джеффри Зонненфельд в статье для журнала Foreign Affairs.
"США пора перестать способствовать плохому поведению Саудовской Аравии и прекратить эти односторонние отношения", — призывают авторы статьи.
Один из авторов, сенатор Блюменталь, представил закон, который приостановит все продажи оружия США Саудовской Аравии на один год, а затем может сделать прекращение продаж постоянным, если страна продолжит выступать на стороне Москвы.
"Если Эр-Рияд продолжит брать от Вашингтона больше, чем дает взамен, ему придется иметь дело с последствиями", — пишут авторы.
Накануне телеканал NBC со ссылкой на трех действующих и бывших американских чиновников сообщил, что представители администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность попытаться отговорить американские компании от расширения деловых связей с Саудовской Аравией.
Как отмечается, изучение способов использования американского бизнеса в качестве рычага воздействия на Саудовскую Аравию началось после того, как нефтедобывающие страны, в том числе ближневосточное королевство, договорились сократить мировую добычу нефти. Однако источники телеканала утверждают, что это всего лишь один из рассматриваемых Байденом вариантов и конкретных решений по этому вопросу еще не принималось. В Вашингтоне по-прежнему размышляют, как стоит отреагировать, не подрывая цели США на Ближнем Востоке, сообщили чиновники.
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