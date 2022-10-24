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В США потребовали прекратить поставки оружия одному из союзников - РИА Новости, 24.10.2022
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В США потребовали прекратить поставки оружия одному из союзников
В США потребовали прекратить поставки оружия одному из союзников - РИА Новости, 24.10.2022
В США потребовали прекратить поставки оружия одному из союзников
Вашингтон должен прекратить поставлять оружие в Саудовскую Аравию, пишут сенатор США от штата Коннектикут Ричард Блюменталь и профессор Йельской школы... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:34
2022-10-24T18:12
в мире
цены на нефть
ричард блюменталь
джо байден
саудовская аравия
сша
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Вашингтон должен прекратить поставлять оружие в Саудовскую Аравию, пишут сенатор США от штата Коннектикут Ричард Блюменталь и профессор Йельской школы менеджмента Джеффри Зонненфельд в статье для журнала Foreign Affairs.Они обвиняют королевство в поддержке политики России, а также утверждают, что саудовские власти незаконно участвуют в конфликте в Йемене.Один из авторов, сенатор Блюменталь, представил закон, который приостановит все продажи оружия США Саудовской Аравии на один год, а затем может сделать прекращение продаж постоянным, если страна продолжит выступать на стороне Москвы.Накануне телеканал NBC со ссылкой на трех действующих и бывших американских чиновников сообщил, что представители администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность попытаться отговорить американские компании от расширения деловых связей с Саудовской Аравией.Как отмечается, изучение способов использования американского бизнеса в качестве рычага воздействия на Саудовскую Аравию началось после того, как нефтедобывающие страны, в том числе ближневосточное королевство, договорились сократить мировую добычу нефти. Однако источники телеканала утверждают, что это всего лишь один из рассматриваемых Байденом вариантов и конкретных решений по этому вопросу еще не принималось. В Вашингтоне по-прежнему размышляют, как стоит отреагировать, не подрывая цели США на Ближнем Востоке, сообщили чиновники.
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саудовская аравия
сша
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в мире, цены на нефть, ричард блюменталь, джо байден, саудовская аравия, сша, вашингтон (штат), nbc
В мире, Цены на нефть, Ричард Блюменталь, Джо Байден, Саудовская Аравия, США, Вашингтон (штат), NBC
17:34 24.10.2022 (обновлено: 18:12 24.10.2022)
 
В США потребовали прекратить поставки оружия одному из союзников

Foreign Affairs: США должны перестать поставлять оружие в Саудовскую Аравию

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября
Американский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Вашингтон должен прекратить поставлять оружие в Саудовскую Аравию, пишут сенатор США от штата Коннектикут Ричард Блюменталь и профессор Йельской школы менеджмента Джеффри Зонненфельд в статье для журнала Foreign Affairs.
Они обвиняют королевство в поддержке политики России, а также утверждают, что саудовские власти незаконно участвуют в конфликте в Йемене.

"США пора перестать способствовать плохому поведению Саудовской Аравии и прекратить эти односторонние отношения", — призывают авторы статьи.

Один из авторов, сенатор Блюменталь, представил закон, который приостановит все продажи оружия США Саудовской Аравии на один год, а затем может сделать прекращение продаж постоянным, если страна продолжит выступать на стороне Москвы.

"Если Эр-Рияд продолжит брать от Вашингтона больше, чем дает взамен, ему придется иметь дело с последствиями", — пишут авторы.

Накануне телеканал NBC со ссылкой на трех действующих и бывших американских чиновников сообщил, что представители администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность попытаться отговорить американские компании от расширения деловых связей с Саудовской Аравией.
Как отмечается, изучение способов использования американского бизнеса в качестве рычага воздействия на Саудовскую Аравию началось после того, как нефтедобывающие страны, в том числе ближневосточное королевство, договорились сократить мировую добычу нефти. Однако источники телеканала утверждают, что это всего лишь один из рассматриваемых Байденом вариантов и конкретных решений по этому вопросу еще не принималось. В Вашингтоне по-прежнему размышляют, как стоит отреагировать, не подрывая цели США на Ближнем Востоке, сообщили чиновники.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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В миреЦены на нефтьРичард БлюментальДжо БайденСаудовская АравияСШАВашингтон (штат)NBC
 
 
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