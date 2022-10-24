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В США потребовали прекратить поставки оружия одному из союзников

В США потребовали прекратить поставки оружия одному из союзников - РИА Новости, 24.10.2022

В США потребовали прекратить поставки оружия одному из союзников

Вашингтон должен прекратить поставлять оружие в Саудовскую Аравию, пишут сенатор США от штата Коннектикут Ричард Блюменталь и профессор Йельской школы... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:34

2022-10-24T17:34

2022-10-24T18:12

в мире

цены на нефть

ричард блюменталь

джо байден

саудовская аравия

сша

вашингтон (штат)

nbc

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Вашингтон должен прекратить поставлять оружие в Саудовскую Аравию, пишут сенатор США от штата Коннектикут Ричард Блюменталь и профессор Йельской школы менеджмента Джеффри Зонненфельд в статье для журнала Foreign Affairs.Они обвиняют королевство в поддержке политики России, а также утверждают, что саудовские власти незаконно участвуют в конфликте в Йемене.Один из авторов, сенатор Блюменталь, представил закон, который приостановит все продажи оружия США Саудовской Аравии на один год, а затем может сделать прекращение продаж постоянным, если страна продолжит выступать на стороне Москвы.Накануне телеканал NBC со ссылкой на трех действующих и бывших американских чиновников сообщил, что представители администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность попытаться отговорить американские компании от расширения деловых связей с Саудовской Аравией.Как отмечается, изучение способов использования американского бизнеса в качестве рычага воздействия на Саудовскую Аравию началось после того, как нефтедобывающие страны, в том числе ближневосточное королевство, договорились сократить мировую добычу нефти. Однако источники телеканала утверждают, что это всего лишь один из рассматриваемых Байденом вариантов и конкретных решений по этому вопросу еще не принималось. В Вашингтоне по-прежнему размышляют, как стоит отреагировать, не подрывая цели США на Ближнем Востоке, сообщили чиновники.

https://ria.ru/20221019/pakistan-1825040715.html

саудовская аравия

сша

вашингтон (штат)

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в мире, цены на нефть, ричард блюменталь, джо байден, саудовская аравия, сша, вашингтон (штат), nbc