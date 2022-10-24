https://ria.ru/20221024/oruzhie-1826194549.html

СВР выразила обеспокоенность риторикой Запада о применении ядерного оружия

СВР выразила обеспокоенность риторикой Запада о применении ядерного оружия - РИА Новости, 24.10.2022

СВР выразила обеспокоенность риторикой Запада о применении ядерного оружия

Россию очень беспокоит риторика Запада о возможности применения ядерного оружия, заявил журналистам в понедельник директор Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:52

2022-10-24T10:52

2022-10-24T11:08

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

безопасность

ядерное оружие

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россию очень беспокоит риторика Запада о возможности применения ядерного оружия, заявил журналистам в понедельник директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Нас, конечно, очень беспокоит западная риторика о возможности применения ядерного оружия. Это просто недопустимо", - сказал Нарышкин.При этом у самой России, по словам Нарышкина, нет риторики об использовании ядерного оружия, подчеркнул Нарышкин. "Нет. Абсолютно", - ответил он на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20221023/provokatsiya-1825967691.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, безопасность, ядерное оружие