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СВР выразила обеспокоенность риторикой Запада о применении ядерного оружия - РИА Новости, 24.10.2022
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СВР выразила обеспокоенность риторикой Запада о применении ядерного оружия
СВР выразила обеспокоенность риторикой Запада о применении ядерного оружия - РИА Новости, 24.10.2022
СВР выразила обеспокоенность риторикой Запада о применении ядерного оружия
Россию очень беспокоит риторика Запада о возможности применения ядерного оружия, заявил журналистам в понедельник директор Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:52
2022-10-24T11:08
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
безопасность
ядерное оружие
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россию очень беспокоит риторика Запада о возможности применения ядерного оружия, заявил журналистам в понедельник директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Нас, конечно, очень беспокоит западная риторика о возможности применения ядерного оружия. Это просто недопустимо", - сказал Нарышкин.При этом у самой России, по словам Нарышкина, нет риторики об использовании ядерного оружия, подчеркнул Нарышкин. "Нет. Абсолютно", - ответил он на соответствующий вопрос.
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, безопасность, ядерное оружие
Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Нарышкин, Безопасность, Ядерное оружие
10:52 24.10.2022 (обновлено: 11:08 24.10.2022)
 
СВР выразила обеспокоенность риторикой Запада о применении ядерного оружия

Нарышкин назвал риторику Запада о возможности применения ядерного оружия недопустимой

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россию очень беспокоит риторика Запада о возможности применения ядерного оружия, заявил журналистам в понедельник директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Нас, конечно, очень беспокоит западная риторика о возможности применения ядерного оружия. Это просто недопустимо", - сказал Нарышкин.
При этом у самой России, по словам Нарышкина, нет риторики об использовании ядерного оружия, подчеркнул Нарышкин. "Нет. Абсолютно", - ответил он на соответствующий вопрос.
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РоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинБезопасностьЯдерное оружие
 
 
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