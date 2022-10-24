https://ria.ru/20221024/oruzhie-1826194549.html
СВР выразила обеспокоенность риторикой Запада о применении ядерного оружия
СВР выразила обеспокоенность риторикой Запада о применении ядерного оружия - РИА Новости, 24.10.2022
СВР выразила обеспокоенность риторикой Запада о применении ядерного оружия
Россию очень беспокоит риторика Запада о возможности применения ядерного оружия, заявил журналистам в понедельник директор Службы внешней разведки РФ Сергей... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:52
2022-10-24T10:52
2022-10-24T11:08
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
безопасность
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789732194_0:104:1546:974_1920x0_80_0_0_91abed8f44d90229cd7b21be0c1e003b.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россию очень беспокоит риторика Запада о возможности применения ядерного оружия, заявил журналистам в понедельник директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Нас, конечно, очень беспокоит западная риторика о возможности применения ядерного оружия. Это просто недопустимо", - сказал Нарышкин.При этом у самой России, по словам Нарышкина, нет риторики об использовании ядерного оружия, подчеркнул Нарышкин. "Нет. Абсолютно", - ответил он на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20221023/provokatsiya-1825967691.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789732194_91:0:1507:1062_1920x0_80_0_0_fa277570e211fb373fb78bd61643555f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, безопасность, ядерное оружие
Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Нарышкин, Безопасность, Ядерное оружие
10:52 24.10.2022 (обновлено: 11:08 24.10.2022)
СВР выразила обеспокоенность риторикой Запада о применении ядерного оружия
Нарышкин назвал риторику Запада о возможности применения ядерного оружия недопустимой