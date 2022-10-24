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Китай может потеснить США на рынке оружия, заявил эксперт - РИА Новости, 24.10.2022
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Китай может потеснить США на рынке оружия, заявил эксперт
Китай может потеснить США на рынке оружия, заявил эксперт - РИА Новости, 24.10.2022
Китай может потеснить США на рынке оружия, заявил эксперт
Китай может потеснить Соединенные Штаты в статусе ведущего экспортера оружия в мире, заявил РИА Новости бывший эксперт по стратегическому планированию и... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T08:30
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Китай может потеснить Соединенные Штаты в статусе ведущего экспортера оружия в мире, заявил РИА Новости бывший эксперт по стратегическому планированию и политике объединенного комитета начальников штатов США Уэсли Холлман."Я думаю, что наши системы все еще качественно лучше, хотя Китай сократил отставание в этом отношении", - заявил Холлман.По его мнению, активное развитие китайского экспорта вооружений вызывает беспокойство. Он подчеркнул недовольство со стороны многих стран сложным бюрократическим процессом согласования продажи вооружений со стороны США."У нас действуют жесткие ограничения на трансферы третьим сторонам, жесткие ограничения распространяются на то, где и как это оружие может использоваться", - добавил он, подчеркнув, что риск использования американского оружия в нарушение условий продажи "всегда сохраняется".По данным стокгольмского международного института исследования мира (SIPRI), на США в 2017-2021 года приходилось 39% мирового экспорта оружия. На втором месте находилась Россия с долей рынка по данным SIPRI в 19%, а Китай был на четвертой строчке с долей в 4,6%.
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китай, сша, россия, в мире
Китай, США, Россия, В мире
08:30 24.10.2022 (обновлено: 09:32 24.10.2022)
 
Китай может потеснить США на рынке оружия, заявил эксперт

Эксперт Холлман: Китай может потеснить США в статусе ведущего экспортера оружия

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкВыставка оружия
Выставка оружия - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Китай может потеснить Соединенные Штаты в статусе ведущего экспортера оружия в мире, заявил РИА Новости бывший эксперт по стратегическому планированию и политике объединенного комитета начальников штатов США Уэсли Холлман.
"Я думаю, что наши системы все еще качественно лучше, хотя Китай сократил отставание в этом отношении", - заявил Холлман.
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Вчера, 08:18
Поставки оружия Киеву снижают обороноспособность США, заявил эксперт
По его мнению, активное развитие китайского экспорта вооружений вызывает беспокойство. Он подчеркнул недовольство со стороны многих стран сложным бюрократическим процессом согласования продажи вооружений со стороны США.
"Если вы посмотрите на Китай, то увидите, что им не приходится проходить через такого рода сложности. Они не поставляют (оружие) в такое же большое число (стран), и они, вероятно, более свободны в части доступности продукции", - указал эксперт.
"У нас действуют жесткие ограничения на трансферы третьим сторонам, жесткие ограничения распространяются на то, где и как это оружие может использоваться", - добавил он, подчеркнув, что риск использования американского оружия в нарушение условий продажи "всегда сохраняется".
По данным стокгольмского международного института исследования мира (SIPRI), на США в 2017-2021 года приходилось 39% мирового экспорта оружия. На втором месте находилась Россия с долей рынка по данным SIPRI в 19%, а Китай был на четвертой строчке с долей в 4,6%.
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