https://ria.ru/20221024/oruzhie-1826165386.html

Китай может потеснить США на рынке оружия, заявил эксперт

Китай может потеснить США на рынке оружия, заявил эксперт - РИА Новости, 24.10.2022

Китай может потеснить США на рынке оружия, заявил эксперт

Китай может потеснить Соединенные Штаты в статусе ведущего экспортера оружия в мире, заявил РИА Новости бывший эксперт по стратегическому планированию и... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T08:30

2022-10-24T08:30

2022-10-24T09:32

китай

сша

россия

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Китай может потеснить Соединенные Штаты в статусе ведущего экспортера оружия в мире, заявил РИА Новости бывший эксперт по стратегическому планированию и политике объединенного комитета начальников штатов США Уэсли Холлман."Я думаю, что наши системы все еще качественно лучше, хотя Китай сократил отставание в этом отношении", - заявил Холлман.По его мнению, активное развитие китайского экспорта вооружений вызывает беспокойство. Он подчеркнул недовольство со стороны многих стран сложным бюрократическим процессом согласования продажи вооружений со стороны США."У нас действуют жесткие ограничения на трансферы третьим сторонам, жесткие ограничения распространяются на то, где и как это оружие может использоваться", - добавил он, подчеркнув, что риск использования американского оружия в нарушение условий продажи "всегда сохраняется".По данным стокгольмского международного института исследования мира (SIPRI), на США в 2017-2021 года приходилось 39% мирового экспорта оружия. На втором месте находилась Россия с долей рынка по данным SIPRI в 19%, а Китай был на четвертой строчке с долей в 4,6%.

https://ria.ru/20221024/oruzhie-1826164532.html

https://ria.ru/20221023/ssha-1826135172.html

китай

сша

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, россия, в мире