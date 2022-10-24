Рейтинг@Mail.ru
Глава Оренбуржья посетил палаточный городок для мобилизованных - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20221024/orenburzhe-1826340545.html
Глава Оренбуржья посетил палаточный городок для мобилизованных
Глава Оренбуржья посетил палаточный городок для мобилизованных - РИА Новости, 24.10.2022
Глава Оренбуржья посетил палаточный городок для мобилизованных
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер посетил палаточный городок, в которомпроходят подготовку мобилизованные оренбуржцы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:10
2022-10-24T17:10
оренбургская область
денис паслер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826337940_0:97:1281:817_1920x0_80_0_0_7b95425dfeab33baee1220046136c7ee.jpg
РЕНБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер посетил палаточный городок, в которомпроходят подготовку мобилизованные оренбуржцы, сообщает пресс-служба правительства региона. Городок поставили за три недели, его создание лично курировал глава региона. Паслер отметил, что все проживают в отапливаемых палатках, в столовых организовано трехразовое питание – боксы с горячей едой доставляют трижды в день, созданы необходимые бытовые условия. На территории развернуты пять медицинских пунктов с палатами, где работают три медика. Медпункты обеспечены лекарствами и материалами. "Палаточный городок построили с нуля в короткие сроки. На обустройство из бюджета области выделены около 40 миллионов рублей, большую поддержку оказали крупные предприятия региона. Создали для бойцов нормальные бытовые условия. Организовано круглосуточное медицинское сопровождение. Пока бойцы проходят слаживание в регионе, сможем быстро реагировать на поступающие сигналы по организации процесса и устранять недочеты", - отметил Паслер.
https://ria.ru/20221007/programma-1822247408.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826337940_0:0:1097:823_1920x0_80_0_0_13bf5f434056f571cfd94e18f7016ca2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис паслер
Оренбургская область, Денис Паслер
17:10 24.10.2022
 

Глава Оренбуржья посетил палаточный городок для мобилизованных

© Фото : Правительство Оренбургской областиИгорь Комаров и Денис Паслер посетили военный городок, где проходят боевое слаживание мобилизованные оренбуржцы
Игорь Комаров и Денис Паслер посетили военный городок, где проходят боевое слаживание мобилизованные оренбуржцы - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : Правительство Оренбургской области
Читать ria.ru в
РЕНБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер посетил палаточный городок, в которомпроходят подготовку мобилизованные оренбуржцы, сообщает пресс-служба правительства региона.
Городок поставили за три недели, его создание лично курировал глава региона.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 15:07Оренбургская область
В Оренбуржье разработают программу развития транспорта для запада региона
Паслер отметил, что все проживают в отапливаемых палатках, в столовых организовано трехразовое питание – боксы с горячей едой доставляют трижды в день, созданы необходимые бытовые условия. На территории развернуты пять медицинских пунктов с палатами, где работают три медика. Медпункты обеспечены лекарствами и материалами.
"Палаточный городок построили с нуля в короткие сроки. На обустройство из бюджета области выделены около 40 миллионов рублей, большую поддержку оказали крупные предприятия региона. Создали для бойцов нормальные бытовые условия. Организовано круглосуточное медицинское сопровождение. Пока бойцы проходят слаживание в регионе, сможем быстро реагировать на поступающие сигналы по организации процесса и устранять недочеты", - отметил Паслер.
 
Оренбургская областьДенис Паслер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала