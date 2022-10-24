https://ria.ru/20221024/orenburzhe-1826340545.html

Глава Оренбуржья посетил палаточный городок для мобилизованных

Глава Оренбуржья посетил палаточный городок для мобилизованных - РИА Новости, 24.10.2022

Глава Оренбуржья посетил палаточный городок для мобилизованных

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер посетил палаточный городок, в которомпроходят подготовку мобилизованные оренбуржцы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:10

2022-10-24T17:10

2022-10-24T17:10

оренбургская область

денис паслер

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РЕНБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер посетил палаточный городок, в которомпроходят подготовку мобилизованные оренбуржцы, сообщает пресс-служба правительства региона. Городок поставили за три недели, его создание лично курировал глава региона. Паслер отметил, что все проживают в отапливаемых палатках, в столовых организовано трехразовое питание – боксы с горячей едой доставляют трижды в день, созданы необходимые бытовые условия. На территории развернуты пять медицинских пунктов с палатами, где работают три медика. Медпункты обеспечены лекарствами и материалами. "Палаточный городок построили с нуля в короткие сроки. На обустройство из бюджета области выделены около 40 миллионов рублей, большую поддержку оказали крупные предприятия региона. Создали для бойцов нормальные бытовые условия. Организовано круглосуточное медицинское сопровождение. Пока бойцы проходят слаживание в регионе, сможем быстро реагировать на поступающие сигналы по организации процесса и устранять недочеты", - отметил Паслер.

https://ria.ru/20221007/programma-1822247408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер