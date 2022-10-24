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Орбан заявил, что правое правительство готово защищать Венгрию - РИА Новости, 24.10.2022
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Орбан заявил, что правое правительство готово защищать Венгрию
Орбан заявил, что правое правительство готово защищать Венгрию - РИА Новости, 24.10.2022
Орбан заявил, что правое правительство готово защищать Венгрию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правое правительство готово защищать страну от всех внутренних и внешних угроз, в том числе, исходящих из... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T01:13
2022-10-24T01:13
виктор орбан
венгрия
брюссель
будапешт
еврокомиссия
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БУДАПЕШТ, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правое правительство готово защищать страну от всех внутренних и внешних угроз, в том числе, исходящих из Брюсселя.По его словам, Венгрия "терпит, когда надо, дает сдачи, когда может" и готова "обнажить мечи, если будет шанс". "Если ты венгр, тебе необходимы храбрость льва, хитрость змеи и кротость голубя одновременно. Особенно это будет справедливо для следующего года... Вторжение мигрантов на юге, война на востоке и экономический кризис на западе. Это то, с чем мы должны сражаться. Ложка меда в бочке дегтя, что у нас не левое правительство. Можно себе представить, что тут было бы... К счастью, у нас есть сильное единое национальное правительство, которое не боится, если беда бьет по голове", - отметил Орбан.Ранее Орбан сообщил, что Венгрия на саммите ЕС в Брюсселе добилась, что если предложения Еврокомиссии о потолке цен на газ и общеевропейских закупках газа будут приняты, для Будапешта сделают исключение, поскольку иначе страна осталась бы без газа. Он также рассказал, что неоднократно угрожал Еврокомиссии наложить вето на принятие новых санкционных пакетов, если национальные интересы Венгрии не примут во внимание.
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виктор орбан, венгрия, брюссель, будапешт, еврокомиссия
Виктор Орбан, Венгрия, Брюссель, Будапешт, Еврокомиссия
01:13 24.10.2022
 
Орбан заявил, что правое правительство готово защищать Венгрию

Премьер Венгрии Орбан заявил, что правое правительство будет защищать страну от всех угроз

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правое правительство готово защищать страну от всех внутренних и внешних угроз, в том числе, исходящих из Брюсселя.
"Мы готовы защищать венгерские интересы в стране и за ее пределами. Мы узнали в 1956 году, что помочь в трудные времена может только сообщность, не будем заботиться о тех, кто из тени или с Брюссельских высот стреляет в Венгрию, они закончат там же, где и их предшественники. Поскольку существует национальное правительство, мы выходим из каждого кризиса, будучи сильнее, чем когда мы в него входили. Сейчас мы тоже подготовились. Мы сохраним экономическую стабильность, у всех будет работа, мы сможем защитить программу коммунальных платежей и семьи не останутся в одиночестве. У нас есть силы и что самое важное - опыт", - сказал Орбан на церемонии, посвященной 66-ой годовщине венгерского восстания 1956 года.
По его словам, Венгрия "терпит, когда надо, дает сдачи, когда может" и готова "обнажить мечи, если будет шанс". "Если ты венгр, тебе необходимы храбрость льва, хитрость змеи и кротость голубя одновременно. Особенно это будет справедливо для следующего года... Вторжение мигрантов на юге, война на востоке и экономический кризис на западе. Это то, с чем мы должны сражаться. Ложка меда в бочке дегтя, что у нас не левое правительство. Можно себе представить, что тут было бы... К счастью, у нас есть сильное единое национальное правительство, которое не боится, если беда бьет по голове", - отметил Орбан.
Ранее Орбан сообщил, что Венгрия на саммите ЕС в Брюсселе добилась, что если предложения Еврокомиссии о потолке цен на газ и общеевропейских закупках газа будут приняты, для Будапешта сделают исключение, поскольку иначе страна осталась бы без газа. Он также рассказал, что неоднократно угрожал Еврокомиссии наложить вето на принятие новых санкционных пакетов, если национальные интересы Венгрии не примут во внимание.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 09:34
Изменение санкционной политики ЕС могло бы снизить цены вдвое, заявил Орбан
 
Виктор ОрбанВенгрияБрюссельБудапештЕврокомиссия
 
 
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