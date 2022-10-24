https://ria.ru/20221024/orban-1826151134.html

Орбан заявил, что правое правительство готово защищать Венгрию

Орбан заявил, что правое правительство готово защищать Венгрию - РИА Новости, 24.10.2022

Орбан заявил, что правое правительство готово защищать Венгрию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правое правительство готово защищать страну от всех внутренних и внешних угроз, в том числе, исходящих из... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T01:13

2022-10-24T01:13

2022-10-24T01:13

виктор орбан

венгрия

брюссель

будапешт

еврокомиссия

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БУДАПЕШТ, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правое правительство готово защищать страну от всех внутренних и внешних угроз, в том числе, исходящих из Брюсселя.По его словам, Венгрия "терпит, когда надо, дает сдачи, когда может" и готова "обнажить мечи, если будет шанс". "Если ты венгр, тебе необходимы храбрость льва, хитрость змеи и кротость голубя одновременно. Особенно это будет справедливо для следующего года... Вторжение мигрантов на юге, война на востоке и экономический кризис на западе. Это то, с чем мы должны сражаться. Ложка меда в бочке дегтя, что у нас не левое правительство. Можно себе представить, что тут было бы... К счастью, у нас есть сильное единое национальное правительство, которое не боится, если беда бьет по голове", - отметил Орбан.Ранее Орбан сообщил, что Венгрия на саммите ЕС в Брюсселе добилась, что если предложения Еврокомиссии о потолке цен на газ и общеевропейских закупках газа будут приняты, для Будапешта сделают исключение, поскольку иначе страна осталась бы без газа. Он также рассказал, что неоднократно угрожал Еврокомиссии наложить вето на принятие новых санкционных пакетов, если национальные интересы Венгрии не примут во внимание.

https://ria.ru/20221014/sanktsii-1823909040.html

венгрия

брюссель

будапешт

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виктор орбан, венгрия, брюссель, будапешт, еврокомиссия