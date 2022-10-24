https://ria.ru/20221024/omgtu-1825616040.html

В России объяснили окрашивание нанорельефов на металлах в цвета радуги

В России объяснили окрашивание нанорельефов на металлах в цвета радуги - РИА Новости, 24.10.2022

В России объяснили окрашивание нанорельефов на металлах в цвета радуги

Ультразвуковой метод повышения прочности и других свойств металлов за счет создания на их поверхности природоподобного нанорельефа усовершенствуют ученые ОмГТУ. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T03:00

2022-10-24T03:00

2022-10-24T03:00

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Ультразвуковой метод повышения прочности и других свойств металлов за счет создания на их поверхности природоподобного нанорельефа усовершенствуют ученые ОмГТУ. По словам авторов, разработка основана на найденной ими "разгадке" явления окрашивания в цвета радуги обработанных поверхностей. Статья опубликована в журнале Optics & Laser Technology.Биомиметика — одно из популярных направлений современной инженерии поверхности, основанное на заимствовании у живой природы различных высокоадаптивных структур и материалов, сформировавшихся в ходе эволюции. По словам ученых, этот подход сегодня востребован в энергетике, биоинженерии, оптике и в ряде других сфер.Ультразвуковая упрочняющая обработка (УУО) — недорогой и эффективный метод создания природоподобного регулярного микро- и нанорельефа на поверхности металлов и сплавов, позволяющий также значительно повысить их прочность, износостойкость и другие функциональные характеристики.Команда исследователей Омского государственного технического университета (ОмГТУ) предложила новый метод контроля качества поверхности для УУО, который, по их словам, отличается от существующих процедур простотой, скоростью и низкими затратами.В основе разработки, по словам авторов, — научное объяснение феномена окрашивания металлических поверхностей после УУО в цвета радуги, ранее детально не исследованного. Как выяснилось, его причина — структурная дифракция света, обусловленная иерархией микроямочек и наноскладок на обработанной поверхности. Это явление напоминает аналогичное окрашивание крыльев бабочек, также имеющих регулярный микрорельеф."Феномен структурного дифракционного окрашивания нержавеющих сталей, подвергнутых УУО, в цвета радуги обнаружен и научно обоснован нами впервые в мире. Используя это явление, мы разрабатываем малозатратный и эффективный метод спектрального неразрушающего контроля параметров поверхности", — сообщил доцент кафедры "Физика" ОмГТУ Денис Полонянкин.В настоящее время научный коллектив работает над созданием комплекса приборов, обеспечивающих контроль в реальном времени состояния поверхности в ходе УУО, а также мониторинг состояния самого оборудования, применяемого для обработки. Исследование ведется политехниками в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20220928/vyatgu-1819893912.html

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