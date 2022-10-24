https://ria.ru/20221024/obrazovanie-1826279863.html
Чернышенко рассказал о контрольных цифрах приема на очное обучение
Чернышенко рассказал о контрольных цифрах приема на очное обучение - РИА Новости, 24.10.2022
Чернышенко рассказал о контрольных цифрах приема на очное обучение
Контрольные цифры приема на очное обучение в вузы увеличиваются по поручению президента каждый год, а индекс доступности - больше 56%, заявил заместитель... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:37
2022-10-24T14:37
2022-10-24T15:38
общество
образование
образование - общество
дмитрий чернышенко
россия
владимир путин
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Контрольные цифры приема на очное обучение в вузы увеличиваются по поручению президента каждый год, а индекс доступности - больше 56%, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.Он добавил, что из 25 кампусов мирового уровня, которые президент поручил построить к 2030 году, восемь кампусов уже в запуске, на вторую волну отбора вузов для создания кампусов мирового уровня получено уже 39 заявок от 34 регионов.По результатам первого отбора в 2021 году было отобрано 8 заявок на строительство кампусов мирового уровня. Они будут созданы в Томске, Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе и Калининграде. Общая площадь восьми первых кампусов мирового уровня составит порядка 1,2 миллиона квадратных метров. Будет построено 579,1 тысячи квадратных метров жилья для студентов, 417 тысяч квадратных метров научно-образовательной и 34 тысячи квадратных метров спортивной инфраструктуры, а также 171,5 тысячи квадратных метров прочих помещений.
https://ria.ru/20221021/vuzy-1825808440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, образование, образование - общество, дмитрий чернышенко, россия, владимир путин, навигатор абитуриента
Общество, Образование, Образование - Общество, Дмитрий Чернышенко, Россия, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
14:37 24.10.2022 (обновлено: 15:38 24.10.2022)
Чернышенко рассказал о контрольных цифрах приема на очное обучение
Чернышенко: контрольные цифры приема на очное обучение увеличиваются каждый год
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Контрольные цифры приема на очное обучение в вузы увеличиваются по поручению президента каждый год, а индекс доступности - больше 56%, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы постоянно, по вашему поручению, ежегодно увеличиваем контрольные цифры приёма по очному обучению. При этом 75 процентов – это доля регионов. Индекс доступности – больше 56 процентов", - сказал Чернышенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным
.
Он добавил, что из 25 кампусов мирового уровня, которые президент поручил построить к 2030 году, восемь кампусов уже в запуске, на вторую волну отбора вузов для создания кампусов мирового уровня получено уже 39 заявок от 34 регионов.
По результатам первого отбора в 2021 году было отобрано 8 заявок на строительство кампусов мирового уровня. Они будут созданы в Томске, Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе и Калининграде. Общая площадь восьми первых кампусов мирового уровня составит порядка 1,2 миллиона квадратных метров. Будет построено 579,1 тысячи квадратных метров жилья для студентов, 417 тысяч квадратных метров научно-образовательной и 34 тысячи квадратных метров спортивной инфраструктуры, а также 171,5 тысячи квадратных метров прочих помещений.