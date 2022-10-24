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Мать, бросившая в лесу под Воронежем новорожденного, предстанет перед судом - РИА Новости, 24.10.2022
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Мать, бросившая в лесу под Воронежем новорожденного, предстанет перед судом
Мать, бросившая в лесу под Воронежем новорожденного, предстанет перед судом - РИА Новости, 24.10.2022
Мать, бросившая в лесу под Воронежем новорожденного, предстанет перед судом
Мать восьмерых детей, бросившая в лесу под Воронежем своего новорожденного сына, которого в итоге нашли живым, предстанет перед судом, сообщила в понедельник... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T19:21
2022-10-24T19:21
происшествия
семилукский район
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 24 окт - РИА Новости. Мать восьмерых детей, бросившая в лесу под Воронежем своего новорожденного сына, которого в итоге нашли живым, предстанет перед судом, сообщила в понедельник прокуратура области.Днем 22 июня этого года 62-летний житель Семилукского района услышал из леса неподалеку от автодороги село Латное – село Нижняя Ведуга плач ребенка. В сумке-переноске, накрытой пеленкой, мужчина обнаружил новорожденного мальчика без одежды. Ребенок был госпитализирован, как отмечало следствие, смерть малыша не наступила только благодаря тому, что его своевременно нашли.СК возбудил дело. Через несколько дней следствие сообщило, что оставившая новорожденного в лесу женщина установлена и задержана. Ею оказалась 37-летняя жительница Семилукского района, у которой уже есть семь детей. Судом женщине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста."В прокуратуре Семилукского района утверждено обвинительное заключение по резонансному уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы... Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Семилукский районный суд", - говорится в сообщении.Как отмечает прокуратура, в связи с "непринятием своевременных профилактических мер", надзорное ведомство внесло представления начальнику территориального отдела полиции и руководителю комиссии по делам несовершеннолетних Семилукского района. В итоге три должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.
https://ria.ru/20221006/mladenets-1821936789.html
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семилукский район
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происшествия, семилукский район, следственный комитет россии (ск рф), воронеж
Происшествия, Семилукский район, Следственный комитет России (СК РФ), Воронеж
19:21 24.10.2022
 
Мать, бросившая в лесу под Воронежем новорожденного, предстанет перед судом

Мать восьмерых детей, бросившая в лесу под Воронежем новорожденного, пойдет под суд

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 24 окт - РИА Новости. Мать восьмерых детей, бросившая в лесу под Воронежем своего новорожденного сына, которого в итоге нашли живым, предстанет перед судом, сообщила в понедельник прокуратура области.
Днем 22 июня этого года 62-летний житель Семилукского района услышал из леса неподалеку от автодороги село Латное – село Нижняя Ведуга плач ребенка. В сумке-переноске, накрытой пеленкой, мужчина обнаружил новорожденного мальчика без одежды. Ребенок был госпитализирован, как отмечало следствие, смерть малыша не наступила только благодаря тому, что его своевременно нашли.
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СК возбудил дело. Через несколько дней следствие сообщило, что оставившая новорожденного в лесу женщина установлена и задержана. Ею оказалась 37-летняя жительница Семилукского района, у которой уже есть семь детей. Судом женщине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
"В прокуратуре Семилукского района утверждено обвинительное заключение по резонансному уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы... Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Семилукский районный суд", - говорится в сообщении.
Как отмечает прокуратура, в связи с "непринятием своевременных профилактических мер", надзорное ведомство внесло представления начальнику территориального отдела полиции и руководителю комиссии по делам несовершеннолетних Семилукского района. В итоге три должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.
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ПроисшествияСемилукский районСледственный комитет России (СК РФ)Воронеж
 
 
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