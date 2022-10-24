https://ria.ru/20221024/novorozhdennyy-1826375185.html

Мать, бросившая в лесу под Воронежем новорожденного, предстанет перед судом

Мать, бросившая в лесу под Воронежем новорожденного, предстанет перед судом - РИА Новости, 24.10.2022

Мать, бросившая в лесу под Воронежем новорожденного, предстанет перед судом

Мать восьмерых детей, бросившая в лесу под Воронежем своего новорожденного сына, которого в итоге нашли живым, предстанет перед судом, сообщила в понедельник... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T19:21

2022-10-24T19:21

2022-10-24T19:21

происшествия

семилукский район

следственный комитет россии (ск рф)

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 24 окт - РИА Новости. Мать восьмерых детей, бросившая в лесу под Воронежем своего новорожденного сына, которого в итоге нашли живым, предстанет перед судом, сообщила в понедельник прокуратура области.Днем 22 июня этого года 62-летний житель Семилукского района услышал из леса неподалеку от автодороги село Латное – село Нижняя Ведуга плач ребенка. В сумке-переноске, накрытой пеленкой, мужчина обнаружил новорожденного мальчика без одежды. Ребенок был госпитализирован, как отмечало следствие, смерть малыша не наступила только благодаря тому, что его своевременно нашли.СК возбудил дело. Через несколько дней следствие сообщило, что оставившая новорожденного в лесу женщина установлена и задержана. Ею оказалась 37-летняя жительница Семилукского района, у которой уже есть семь детей. Судом женщине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста."В прокуратуре Семилукского района утверждено обвинительное заключение по резонансному уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы... Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Семилукский районный суд", - говорится в сообщении.Как отмечает прокуратура, в связи с "непринятием своевременных профилактических мер", надзорное ведомство внесло представления начальнику территориального отдела полиции и руководителю комиссии по делам несовершеннолетних Семилукского района. В итоге три должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20221006/mladenets-1821936789.html

https://ria.ru/20220924/rebenok-1819138453.html

семилукский район

воронеж

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происшествия, семилукский район, следственный комитет россии (ск рф), воронеж