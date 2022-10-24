Мать, бросившая в лесу под Воронежем новорожденного, предстанет перед судом
Мать восьмерых детей, бросившая в лесу под Воронежем новорожденного, пойдет под суд
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 окт - РИА Новости. Мать восьмерых детей, бросившая в лесу под Воронежем своего новорожденного сына, которого в итоге нашли живым, предстанет перед судом, сообщила в понедельник прокуратура области.
Днем 22 июня этого года 62-летний житель Семилукского района услышал из леса неподалеку от автодороги село Латное – село Нижняя Ведуга плач ребенка. В сумке-переноске, накрытой пеленкой, мужчина обнаружил новорожденного мальчика без одежды. Ребенок был госпитализирован, как отмечало следствие, смерть малыша не наступила только благодаря тому, что его своевременно нашли.
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СК возбудил дело. Через несколько дней следствие сообщило, что оставившая новорожденного в лесу женщина установлена и задержана. Ею оказалась 37-летняя жительница Семилукского района, у которой уже есть семь детей. Судом женщине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
"В прокуратуре Семилукского района утверждено обвинительное заключение по резонансному уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы... Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Семилукский районный суд", - говорится в сообщении.
Как отмечает прокуратура, в связи с "непринятием своевременных профилактических мер", надзорное ведомство внесло представления начальнику территориального отдела полиции и руководителю комиссии по делам несовершеннолетних Семилукского района. В итоге три должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.
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