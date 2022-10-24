https://ria.ru/20221024/novikombank-1826296871.html
Новикомбанк вводит вклад в юанях
Новикомбанк вводит вклад в юанях - РИА Новости, 24.10.2022
Новикомбанк вводит вклад в юанях
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, расширяет линейку депозитов для розничных клиентов и вводит вклад в китайской валюте - юанях, сообщает... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:10
2022-10-24T15:10
2022-10-24T15:10
новости компаний - экономика
новикомбанк
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, расширяет линейку депозитов для розничных клиентов и вводит вклад в китайской валюте - юанях, сообщает пресс-служба банка.Пресс-служба отмечает, что сегодня на рынке наблюдается тренд на дедолларизацию и в этом контексте банки разрабатывают для своих клиентов предложения в альтернативной валюте. В рамках расширения российско-китайского сотрудничества в разных сферах экономики крупные банки активно запускают вклады в юанях. Спрос населения на эту валюту растет – только в августе объем покупок юаня на валютном рынке достиг 39 миллиардов рублей."Новикомбанк предоставляет своим клиентам возможность открыть вклады в юанях. У клиентов есть запрос на диверсификацию своих сбережений и, возможно, вслед за юанями будут введены вклады в валютах и других стран", - отметил директор Департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.
https://ria.ru/20221020/novikombank-1825273221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, новикомбанк
Новости компаний - Экономика, Новикомбанк