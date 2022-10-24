Додон не верит в способность Румынии экспортировать электричество
Экс-президент Молдавии Додон усомнился в способности Румынии экспортировать электричество
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Экс-президент Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 окт – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон подверг сомнению, что Румыния сможет обеспечить республику электроэнергией.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии. В пятницу, 21 октября, лидер Приднестровья Вадим Красносельский объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Так, вместо 70% экспорта останется только 27%. В ответ вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика намерена закупить дополнительные объемы – 235 Мвтч – электроэнергии в Румынии, по цене 90 евро за 1 Мвт.
"Смотрите, что происходит с электроэнергией. Они (власти – ред.) говорят, что будут дополнительно закупать ее в Румынии. Я сверил информацию на сайте румынской Transelectrica. В Румынии дефицит (электроэнергии - ред.) 100-200 Мвт, то есть они сами импортируют электроэнергию, откуда они еще будут брать, чтобы Молдавии продавать? Если бы Кишинев выполнял контрактные обязательства перед "Газпромом", тогда бы и Молдавская ГРЭС не остановилась бы. А дальше что? Веерные отключения электричества и зарплата калошами, как в 90-е?" - заявил в понедельник Додон своим сторонникам, которые пришли его поддержать в суде.
В понедельник продолжается судебное слушание уголовного дела против политика, заседание проходит в Высшей судебной палате (ВСП). Согласно обвинению, выдвинутому против экс-президента, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы Додоном для оплаты текущих расходов политической партии "Партия социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Политик не признает свою вину, дело он называет сфабрикованным. Додон также настаивает на открытом рассмотрении дела в суде.