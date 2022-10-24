https://ria.ru/20221024/moldaviya-1826326945.html

Вице-премьер Молдавии выступил против экономии энергии за счет больниц

Вице-премьер Молдавии выступил против экономии энергии за счет больниц - РИА Новости, 24.10.2022

Вице-премьер Молдавии выступил против экономии энергии за счет больниц

Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что несмотря на кризис, в Кишиневе должны продолжать ездить троллейбусы, к тому же нельзя... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:30

2022-10-24T16:30

2022-10-24T16:30

в мире

ион чебан

молдавия

кишинев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756197000_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_b9201417014042d87a55614377dfedd1.jpg

КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что несмотря на кризис, в Кишиневе должны продолжать ездить троллейбусы, к тому же нельзя экономить электроэнергию за счет больниц и школ.Ранее Спыну сообщил, что Молдавия с 24 октября столкнется с дефицитом энергии. Бытовых потребителей и предпринимателей просят экономить всеми возможными способами, госучреждениям также разосланы инструкции по контролю расхода электроэнергии. При этом, жители страны вынуждены экономить и потребление газа. Мэр Кишинева Ион Чебан предупредил, что в столице Молдавии может быть приостановлено движение троллейбусов."Все троллейбусы должны продолжать ходить в Кишиневе. Экономия электроэнергии города не должна осуществляться за счет больниц, школ и нормальных транспортных условий для жителей. Существует множество способов снизить потребление электроэнергии в городе без существенного ущерба для жизни горожан", - написал Спыну в Telegram-канале.Он попросил Чебана действовать рационально, как ответственного мэра, а не "как эгоистичного политика, который использует несчастье людей для наживы политического капитала".Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Министерство энергетики Украины сообщило, что страна с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии, хотя Молдавия закупала у Киева 33% необходимой электроэнергии. Спыну сообщил, что Кишинев договорился с Тирасполем об увеличении объема производства энергии на Молдавской ГРЭС, однако руководство Приднестровья приняло решение о сокращении выработки электроэнергии ради экономии газа. Власти Молдавии призывают жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления.

https://ria.ru/20221024/trolleybus-1826233718.html

https://ria.ru/20221023/protestuyuschie-1826112748.html

молдавия

кишинев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ион чебан, молдавия, кишинев, украина