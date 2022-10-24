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Вице-премьер Молдавии выступил против экономии энергии за счет больниц - РИА Новости, 24.10.2022
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Вице-премьер Молдавии выступил против экономии энергии за счет больниц
Вице-премьер Молдавии выступил против экономии энергии за счет больниц - РИА Новости, 24.10.2022
Вице-премьер Молдавии выступил против экономии энергии за счет больниц
Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что несмотря на кризис, в Кишиневе должны продолжать ездить троллейбусы, к тому же нельзя... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:30
2022-10-24T16:30
в мире
ион чебан
молдавия
кишинев
украина
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КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что несмотря на кризис, в Кишиневе должны продолжать ездить троллейбусы, к тому же нельзя экономить электроэнергию за счет больниц и школ.Ранее Спыну сообщил, что Молдавия с 24 октября столкнется с дефицитом энергии. Бытовых потребителей и предпринимателей просят экономить всеми возможными способами, госучреждениям также разосланы инструкции по контролю расхода электроэнергии. При этом, жители страны вынуждены экономить и потребление газа. Мэр Кишинева Ион Чебан предупредил, что в столице Молдавии может быть приостановлено движение троллейбусов."Все троллейбусы должны продолжать ходить в Кишиневе. Экономия электроэнергии города не должна осуществляться за счет больниц, школ и нормальных транспортных условий для жителей. Существует множество способов снизить потребление электроэнергии в городе без существенного ущерба для жизни горожан", - написал Спыну в Telegram-канале.Он попросил Чебана действовать рационально, как ответственного мэра, а не "как эгоистичного политика, который использует несчастье людей для наживы политического капитала".Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Министерство энергетики Украины сообщило, что страна с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии, хотя Молдавия закупала у Киева 33% необходимой электроэнергии. Спыну сообщил, что Кишинев договорился с Тирасполем об увеличении объема производства энергии на Молдавской ГРЭС, однако руководство Приднестровья приняло решение о сокращении выработки электроэнергии ради экономии газа. Власти Молдавии призывают жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления.
https://ria.ru/20221024/trolleybus-1826233718.html
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в мире, ион чебан, молдавия, кишинев, украина
В мире, Ион Чебан, Молдавия, Кишинев, Украина
16:30 24.10.2022
 
Вице-премьер Молдавии выступил против экономии энергии за счет больниц

Вице-премьер Молдавии выступил против экономии энергии за счет транспорта, больниц и школ

© Sputnik / Mihai CarausВице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что несмотря на кризис, в Кишиневе должны продолжать ездить троллейбусы, к тому же нельзя экономить электроэнергию за счет больниц и школ.
Ранее Спыну сообщил, что Молдавия с 24 октября столкнется с дефицитом энергии. Бытовых потребителей и предпринимателей просят экономить всеми возможными способами, госучреждениям также разосланы инструкции по контролю расхода электроэнергии. При этом, жители страны вынуждены экономить и потребление газа. Мэр Кишинева Ион Чебан предупредил, что в столице Молдавии может быть приостановлено движение троллейбусов.
Троллейбус выезжает из депо - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 12:31
В Молдавии допустили отказ от троллейбусов из-за кризиса
"Все троллейбусы должны продолжать ходить в Кишиневе. Экономия электроэнергии города не должна осуществляться за счет больниц, школ и нормальных транспортных условий для жителей. Существует множество способов снизить потребление электроэнергии в городе без существенного ущерба для жизни горожан", - написал Спыну в Telegram-канале.
Он попросил Чебана действовать рационально, как ответственного мэра, а не "как эгоистичного политика, который использует несчастье людей для наживы политического капитала".
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Министерство энергетики Украины сообщило, что страна с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии, хотя Молдавия закупала у Киева 33% необходимой электроэнергии. Спыну сообщил, что Кишинев договорился с Тирасполем об увеличении объема производства энергии на Молдавской ГРЭС, однако руководство Приднестровья приняло решение о сокращении выработки электроэнергии ради экономии газа. Власти Молдавии призывают жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления.
Антиправительственный митинг в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 19:21
Протестующие в Кишиневе решили создать народное правительство Молдавии
 
В миреИон ЧебанМолдавияКишиневУкраина
 
 
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