Вице-премьер Молдавии выступил против экономии энергии за счет больниц
Вице-премьер Молдавии выступил против экономии энергии за счет транспорта, больниц и школ
© Sputnik / Mihai CarausВице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну
© Sputnik / Mihai Caraus
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что несмотря на кризис, в Кишиневе должны продолжать ездить троллейбусы, к тому же нельзя экономить электроэнергию за счет больниц и школ.
Ранее Спыну сообщил, что Молдавия с 24 октября столкнется с дефицитом энергии. Бытовых потребителей и предпринимателей просят экономить всеми возможными способами, госучреждениям также разосланы инструкции по контролю расхода электроэнергии. При этом, жители страны вынуждены экономить и потребление газа. Мэр Кишинева Ион Чебан предупредил, что в столице Молдавии может быть приостановлено движение троллейбусов.
"Все троллейбусы должны продолжать ходить в Кишиневе. Экономия электроэнергии города не должна осуществляться за счет больниц, школ и нормальных транспортных условий для жителей. Существует множество способов снизить потребление электроэнергии в городе без существенного ущерба для жизни горожан", - написал Спыну в Telegram-канале.
Он попросил Чебана действовать рационально, как ответственного мэра, а не "как эгоистичного политика, который использует несчастье людей для наживы политического капитала".
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Министерство энергетики Украины сообщило, что страна с 11 октября прекращает экспорт электроэнергии, хотя Молдавия закупала у Киева 33% необходимой электроэнергии. Спыну сообщил, что Кишинев договорился с Тирасполем об увеличении объема производства энергии на Молдавской ГРЭС, однако руководство Приднестровья приняло решение о сокращении выработки электроэнергии ради экономии газа. Власти Молдавии призывают жителей республики экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению энергопотребления.