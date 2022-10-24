https://ria.ru/20221024/moldaviya-1826318611.html

Протестующие в Молдавии потребовали отставки и.о. генпрокурора

Протестующие в Молдавии потребовали отставки и.о. генпрокурора - РИА Новости, 24.10.2022

Протестующие в Молдавии потребовали отставки и.о. генпрокурора

Протестующие в Кишиневе представители оппозиции потребовали отставки врио генпрокурора Иона Мунтяну, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:08

2022-10-24T16:08

2022-10-24T16:08

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КИШИНЕВ, 24 окт – РИА Новости. Протестующие в Кишиневе представители оппозиции потребовали отставки врио генпрокурора Иона Мунтяну, передает корреспондент РИА Новости.В Кишиневе началась седьмая неделя массовых протестов против роста цен и руководства страны. Организатор акции – оппозиционная партия "Шор". В минувшее воскресенье полиция сорвала митинг оппозиции на главной площади города – Великого национального собрания. Полицейские заблокировали все подъезды и проходы к ней, в результате организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где был разбит палаточный городок. Поздно вечером правоохранительные органы попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам, организаторы пошли навстречу требованиям правоохранительных органов."Мы осуждаем действия полиции, заблокировавшей вчера на доступ к площади Великого национального собрания. Нас пытаются запугать, но мы продолжим протесты, несмотря ни на что. Мы продолжим протестовать и здесь, перед генпрокуратурой. Требуем нового исполняющего обязанности руководителя ведомства Иона Мунтяну подать в отставку, как прислуживающего режиму Санду (президент Молдавии Майя Санду). Наши коллеги, задержанные в пятницу, по распоряжению прокуроров содержатся в пенитенциарном заведении", - заявила на митинге вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер.Политик сообщила, что остается протестовать в палаточном городке. Также Таубер анонсировала новый массовый протест на 30 октября.Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин заявила о 55 обысках в представительствах оппозиционной партии, сообщалось о задержании 24 человек. Правоохранители обвиняют задержанных в финансировании акций протеста. Как отметила Драгалин, в ходе обысков в общей сложности изъято около 3,5 миллиона леев (около 180,5 тысячи долларов). В партии "Шор" считают, что данное дело носит исключительно политический характер. В субботу, 22 октября пять региональных лидеров политсилы получили ордера на арест на 30 суток в пенитенциарном заведении (СИЗО № 13 Кишинева), остальные помещены под домашний арест также на этот срок.Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.На прошлой неделе полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента.

https://ria.ru/20221023/protestuyuschie-1826112748.html

https://ria.ru/20221023/moldaviya-1825997710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, майя санду, марина таубер, кишинев, молдавия, россия