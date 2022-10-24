https://ria.ru/20221024/mobilizovannye-1826368572.html
Рязанский губернатор встретился с семьями мобилизованных
Рязанский губернатор встретился с семьями мобилизованных - РИА Новости, 24.10.2022
Рязанский губернатор встретился с семьями мобилизованных
Губернатор Рязанской области Павел Малков провел встречу с семьями граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, пообещав, что они не останутся наедине с... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T18:59
2022-10-24T18:59
2022-10-24T19:00
рязанская область
павел малков
андрей красов
сергей шойгу
рязанская область
россия
украина
единая россия
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РЯЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков провел встречу с семьями граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, пообещав, что они не останутся наедине с проблемами и вопросами, сообщила пресс-служба правительства региона."Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Павел Малков провел встречу с семьями мобилизованных граждан. Она состоялась в общественной приемной партии... В ее рамках состоялся разговор о мерах социальной поддержки мобилизованных рязанцев и их семей", - говорится в сообщении.Уточняется, что в беседе участвовали первый заместитель председателя комитета по обороне Государственной Думы РФ Андрей Красов, председатель областной думы Аркадий Фомин, военный комиссар региона Олег Серкез, уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, врио руководителя региональной общественной приемной партии "Единая Россия" Юлия Феоктистова.По словам Малкова, в регионе открыт единый центр оказания помощи семьям мобилизованных, на базе которого предоставляется гуманитарная помощь, проводятся консультации с юристами и психологами."Близкие мобилизованных рязанцев не останутся наедине со своими проблемами и вопросами", - цитирует губернатора его пресс-служба.Отмечается, что в регионе принято решение о предоставлении единовременной выплаты мобилизованным в размере 100 тысяч рублей. Для ее получения не требуется заявлений и дополнительных документов. После возвращения домой бойцы имеют право получить бесплатную путевку в санаторий. "За каждой семьей мобилизованных рязанцев закрепляется куратор. Он будет помогать решать спорные вопросы. Могут возникать частные ситуации. Будем отрабатывать каждое обращение во взаимодействии с органами местного самоуправлениями и всеми структурами: кредитными учреждениями, военкоматами, службой судебных приставов и другими ведомствами", - приводятся в сообщении слова Малкова.Власти многих субъектов объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
https://ria.ru/20221017/polk-1824747640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел малков, андрей красов, сергей шойгу, рязанская область, россия, украина, единая россия, частичная мобилизация в россии
Рязанская область, Павел Малков, Андрей Красов, Сергей Шойгу, Рязанская область, Россия, Украина, Единая Россия, Частичная мобилизация в России
18:59 24.10.2022 (обновлено: 19:00 24.10.2022)
Рязанский губернатор встретился с семьями мобилизованных
Рязанский губернатор встретился с семьями призванных по частичной мобилизации
РЯЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков провел встречу с семьями граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, пообещав, что они не останутся наедине с проблемами и вопросами, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия
" Павел Малков
провел встречу с семьями мобилизованных граждан. Она состоялась в общественной приемной партии... В ее рамках состоялся разговор о мерах социальной поддержки мобилизованных рязанцев и их семей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в беседе участвовали первый заместитель председателя комитета по обороне Государственной Думы РФ Андрей Красов
, председатель областной думы Аркадий Фомин, военный комиссар региона Олег Серкез, уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, врио руководителя региональной общественной приемной партии "Единая Россия" Юлия Феоктистова.
По словам Малкова, в регионе открыт единый центр оказания помощи семьям мобилизованных, на базе которого предоставляется гуманитарная помощь, проводятся консультации с юристами и психологами.
"Близкие мобилизованных рязанцев не останутся наедине со своими проблемами и вопросами", - цитирует губернатора его пресс-служба.
Отмечается, что в регионе принято решение о предоставлении единовременной выплаты мобилизованным в размере 100 тысяч рублей. Для ее получения не требуется заявлений и дополнительных документов. После возвращения домой бойцы имеют право получить бесплатную путевку в санаторий. "За каждой семьей мобилизованных рязанцев закрепляется куратор. Он будет помогать решать спорные вопросы. Могут возникать частные ситуации. Будем отрабатывать каждое обращение во взаимодействии с органами местного самоуправлениями и всеми структурами: кредитными учреждениями, военкоматами, службой судебных приставов и другими ведомствами", - приводятся в сообщении слова Малкова.
Власти многих субъектов объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин
, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
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