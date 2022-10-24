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Шапша призвал внимательно отнестись к процессу выплат мобилизованным - РИА Новости, 24.10.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20221024/mobilizatsiya-1826365115.html
Шапша призвал внимательно отнестись к процессу выплат мобилизованным
Шапша призвал внимательно отнестись к процессу выплат мобилизованным - РИА Новости, 24.10.2022
Шапша призвал внимательно отнестись к процессу выплат мобилизованным
Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал всех ответственных внимательно отнестись к процессу региональных выплат мобилизованным гражданам, чтобы... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T18:47
2022-10-24T18:47
калужская область
общество
владислав шапша
калужская область
россия
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
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КАЛУГА, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал всех ответственных внимательно отнестись к процессу региональных выплат мобилизованным гражданам, чтобы деньги приходили по адресу и вовремя, сообщает правительство региона.На прошлой неделе в Калужской области был принят инициированный губернатором Владиславом Шапшой закон о выплате призванным в рамках частичной мобилизации жителям региона по 100 тысяч рублей. В понедельник на заседании областного правительства обсуждался в том числе и вопрос выплат."Первые выплаты уже прошли. Мы должны их довести до каждого мобилизованного, до каждого члена семьи", - сказал губернатор главам муниципалитетов области.Он подчеркнул, что все вопросы, связанные с выплатами, необходимо взять на ручной контроль, все проблемы, которые поднимают люди, решать оперативно, в кратчайшие сроки. То же самое, подчеркнул глава региона, касается исполнения поручений президента по предоставлению мобилизованным гражданам кредитных каникул.На заседании Владислав Шапша также подчеркивал, что поддержка семей добровольцев и мобилизованных жителей региона является сейчас одной из важнейших задач. Он поручил внимательно относиться к каждой семье и ее потребностям. Участвовавший в заседании сенатор Анатолий Артамонов предложил главам администраций муниципалитетов области закрепить ответственных сотрудников за семьями мобилизованных, чтобы, по его словам, быть в курсе проблем.Владислав Шапша напомнил, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин принял решение о введении различных уровней готовности в субъектах страны. "В Калужской области введён режим повышенной готовности, создан оперативный штаб, проведено его заседание. Задачи, стоящие перед исполнительными органами власти и территориальными представителями федеральных структур, поставлены. Работа ведётся по плану. Никаких ограничений жизнедеятельности жителей и предприятий в регионе вводить не планируется. Ситуация спокойная. Работаем в нормальном режиме", - сказал Шапша.Власти многих субъектов объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей. Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
https://ria.ru/20221005/kaluga-1821665732.html
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общество, владислав шапша, калужская область, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф
Калужская область, Общество, Владислав Шапша, Калужская область, Россия, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ
18:47 24.10.2022
 
Шапша призвал внимательно отнестись к процессу выплат мобилизованным

Шапша призвал обеспечить своевременные и полные региональные выплаты мобилизованным

© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
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КАЛУГА, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал всех ответственных внимательно отнестись к процессу региональных выплат мобилизованным гражданам, чтобы деньги приходили по адресу и вовремя, сообщает правительство региона.
На прошлой неделе в Калужской области был принят инициированный губернатором Владиславом Шапшой закон о выплате призванным в рамках частичной мобилизации жителям региона по 100 тысяч рублей. В понедельник на заседании областного правительства обсуждался в том числе и вопрос выплат.
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"Первые выплаты уже прошли. Мы должны их довести до каждого мобилизованного, до каждого члена семьи", - сказал губернатор главам муниципалитетов области.
Он подчеркнул, что все вопросы, связанные с выплатами, необходимо взять на ручной контроль, все проблемы, которые поднимают люди, решать оперативно, в кратчайшие сроки. То же самое, подчеркнул глава региона, касается исполнения поручений президента по предоставлению мобилизованным гражданам кредитных каникул.
На заседании Владислав Шапша также подчеркивал, что поддержка семей добровольцев и мобилизованных жителей региона является сейчас одной из важнейших задач. Он поручил внимательно относиться к каждой семье и ее потребностям. Участвовавший в заседании сенатор Анатолий Артамонов предложил главам администраций муниципалитетов области закрепить ответственных сотрудников за семьями мобилизованных, чтобы, по его словам, быть в курсе проблем.
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Владислав Шапша напомнил, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин принял решение о введении различных уровней готовности в субъектах страны. "В Калужской области введён режим повышенной готовности, создан оперативный штаб, проведено его заседание. Задачи, стоящие перед исполнительными органами власти и территориальными представителями федеральных структур, поставлены. Работа ведётся по плану. Никаких ограничений жизнедеятельности жителей и предприятий в регионе вводить не планируется. Ситуация спокойная. Работаем в нормальном режиме", - сказал Шапша.
Власти многих субъектов объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей. Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян, и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
 
Калужская областьОбществоВладислав ШапшаКалужская областьРоссияЧастичная мобилизация в РоссииВооруженные силы РФ
 
 
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