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В Курской области 65 сотрудников администрации получили повестки - РИА Новости, 24.10.2022
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https://ria.ru/20221024/mobilizatsiya-1826232096.html
В Курской области 65 сотрудников администрации получили повестки
В Курской области 65 сотрудников администрации получили повестки - РИА Новости, 24.10.2022
В Курской области 65 сотрудников администрации получили повестки
Более 30 сотрудников администрации Курской области и подведомственных ей учреждений призваны в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:27
2022-10-24T12:27
специальная военная операция на украине
общество
курская область
воронежская область
роман старовойт
частичная мобилизация в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Более 30 сотрудников администрации Курской области и подведомственных ей учреждений призваны в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Утром в понедельник Старовойт провел оперативное совещание областной администрации. Видеотрансляция опубликована в социальной сети "ВКонтакте"."Мы так же, как и все жители области участвуем в этих мероприятиях (по частичной мобилизации – ред.). И на сегодняшний момент, на утро – 65 сотрудников администрации Курской области и подведомственных учреждений получили повестки, уточнены данные, и 35 человек – наши с вами коллеги, из тех, кто получил повестки – уже убыли в войска", - сказал Старовойт.По его словам, эти люди сейчас проходят обучение в одной из воинских частей на территории Воронежской области. В целом, там, по словам губернатора, находятся более 500 мобилизованных из Курской области. Старовойт отметил, что побывал в части на выходных."То, что я увидел, меня вполне удовлетворило… вполне комфортные условия и проживания, и приема пищи. Экипировка и обмундирование – соответствуют сезону. Пообщался с военнослужащими, никаких жалоб нет… ребята занимаются фактически весь день, с небольшим отдыхом, занятиями – тактическая подготовка, стрелковая подготовка", - рассказал глава региона.
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общество, курская область, воронежская область, роман старовойт, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Воронежская область, Роман Старовойт, Частичная мобилизация в России
12:27 24.10.2022
 
В Курской области 65 сотрудников администрации получили повестки

Старовойт заявил, что 65 сотрудников администрации получили повестки, 35 убыли в войска

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Более 30 сотрудников администрации Курской области и подведомственных ей учреждений призваны в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Утром в понедельник Старовойт провел оперативное совещание областной администрации. Видеотрансляция опубликована в социальной сети "ВКонтакте".
"Мы так же, как и все жители области участвуем в этих мероприятиях (по частичной мобилизации – ред.). И на сегодняшний момент, на утро – 65 сотрудников администрации Курской области и подведомственных учреждений получили повестки, уточнены данные, и 35 человек – наши с вами коллеги, из тех, кто получил повестки – уже убыли в войска", - сказал Старовойт.
По его словам, эти люди сейчас проходят обучение в одной из воинских частей на территории Воронежской области. В целом, там, по словам губернатора, находятся более 500 мобилизованных из Курской области. Старовойт отметил, что побывал в части на выходных.
"То, что я увидел, меня вполне удовлетворило… вполне комфортные условия и проживания, и приема пищи. Экипировка и обмундирование – соответствуют сезону. Пообщался с военнослужащими, никаких жалоб нет… ребята занимаются фактически весь день, с небольшим отдыхом, занятиями – тактическая подготовка, стрелковая подготовка", - рассказал глава региона.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоКурская областьВоронежская областьРоман СтаровойтЧастичная мобилизация в России
 
 
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