https://ria.ru/20221024/mobilizatsiya-1826221091.html

В Якутии завершили основные мероприятия по частичной мобилизации

В Якутии завершили основные мероприятия по частичной мобилизации - РИА Новости, 24.10.2022

В Якутии завершили основные мероприятия по частичной мобилизации

Основные мероприятия частичной мобилизации завершены в Якутии, продолжится работа по возвращению граждан, имеющих законные основания на отсрочку, сообщил... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:01

2022-10-24T12:01

2022-10-24T12:01

частичная мобилизация в россии

республика саха (якутия)

россия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Основные мероприятия частичной мобилизации завершены в Якутии, продолжится работа по возвращению граждан, имеющих законные основания на отсрочку, сообщил военный комиссар республики Александр Авдонин."Основные мероприятия частичной мобилизации в Якутии завершены. Военные комиссариаты городов и улусов республики будут продолжать работу по возвращению граждан, которые имеют законные основания на отсрочку от мобилизации. Таких граждан мы будем отзывать, возвращать в места проживания", - рассказал Авдонин в видео, опубликованном в Telegram-канале оперштаба Якутии.Он отметил, что гражданам будут выдаваться дополнительные повестки для направления их на службу взамен возвращенных, чтобы поддерживать укомплектованность ВС РФ. Основная работа сейчас проводится с добровольцами, подчеркнул военком.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. Владимир Путин 14 октября сообщил, что призваны 222 тысячи человек, в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.

https://ria.ru/20221024/nalog-1826219657.html

республика саха (якутия)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, республика саха (якутия), россия