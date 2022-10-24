Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье не планируют объявлять мобилизацию - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/mobilizatsiya-1826174766.html
В Запорожье не планируют объявлять мобилизацию
В Запорожье не планируют объявлять мобилизацию - РИА Новости, 24.10.2022
В Запорожье не планируют объявлять мобилизацию
Мобилизация в Запорожской области в связи с военным положением объявлена не будет, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T09:49
2022-10-24T10:08
специальная военная операция на украине
запорожье
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823823524_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_08056178cebf9c1b01ac0dec8520af38.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Мобилизация в Запорожской области в связи с военным положением объявлена не будет, сообщили в пресс-службе администрации региона.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября."Мобилизация в регионе объявлена не будет", - говорится в сообщении.Кроме того, в администрации подчеркнули, что военное положение не повлияет на соцвыплаты, причин для перехода на удаленный режим обучения в регионе также нет.
https://ria.ru/20221021/mobilizatsiya-1825638285.html
запорожье
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823823524_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_3ce726beecac1ad67070495823cd19a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожье, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, В мире, Украина
09:49 24.10.2022 (обновлено: 10:08 24.10.2022)
 
В Запорожье не планируют объявлять мобилизацию

В Запорожье не планируют объявлять мобилизацию после введения военного положения

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Мобилизация в Запорожской области в связи с военным положением объявлена не будет, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября.
"Мобилизация в регионе объявлена не будет", - говорится в сообщении.
Кроме того, в администрации подчеркнули, что военное положение не повлияет на соцвыплаты, причин для перехода на удаленный режим обучения в регионе также нет.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 13:06
В Кремле ответили на вопрос о сроках завершения частичной мобилизации
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала