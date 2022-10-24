https://ria.ru/20221024/mobilizatsiya-1826174766.html

В Запорожье не планируют объявлять мобилизацию

В Запорожье не планируют объявлять мобилизацию - РИА Новости, 24.10.2022

В Запорожье не планируют объявлять мобилизацию

Мобилизация в Запорожской области в связи с военным положением объявлена не будет, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T09:49

2022-10-24T09:49

2022-10-24T10:08

специальная военная операция на украине

запорожье

в мире

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Мобилизация в Запорожской области в связи с военным положением объявлена не будет, сообщили в пресс-службе администрации региона.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября."Мобилизация в регионе объявлена не будет", - говорится в сообщении.Кроме того, в администрации подчеркнули, что военное положение не повлияет на соцвыплаты, причин для перехода на удаленный режим обучения в регионе также нет.

https://ria.ru/20221021/mobilizatsiya-1825638285.html

запорожье

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожье, в мире, украина