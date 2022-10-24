https://ria.ru/20221024/mishustin-1826317460.html
Мишустин поручил создать систему контроля за распределением вещей для армии
Мишустин поручил создать систему контроля за распределением вещей для армии - РИА Новости, 24.10.2022
Мишустин поручил создать систему контроля за распределением вещей для армии
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и сформировать резервы для личного состава... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:06
2022-10-24T16:06
2022-10-24T16:20
россия
михаил мишустин
вооруженные силы рф
политика
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и сформировать резервы для личного состава Вооруженных сил РФ.Мишустин в понедельник провел первое заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов."Отдельно прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формирования резервов для личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений", - сказал он.Мишустин также рассказал, о чем планируется завтра доложить президенту России. "Завтра необходимо доложить главе государства, какие шаги предприняты для выстраивания обратной связи с мобилизованными и их семьями в части своевременного и корректного начисления денежного содержания", - сообщил премьер.
https://ria.ru/20221024/sovet-1826317984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, вооруженные силы рф, политика
Россия, Михаил Мишустин, Вооруженные силы РФ, Политика
16:06 24.10.2022 (обновлено: 16:20 24.10.2022)
Мишустин поручил создать систему контроля за распределением вещей для армии
Мишустин поручил организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и сформировать резервы для личного состава Вооруженных сил РФ.
Мишустин в понедельник провел первое заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
"Отдельно прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формирования резервов для личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений", - сказал он.
Мишустин также рассказал, о чем планируется завтра доложить президенту России. "Завтра необходимо доложить главе государства, какие шаги предприняты для выстраивания обратной связи с мобилизованными и их семьями в части своевременного и корректного начисления денежного содержания", - сообщил премьер.