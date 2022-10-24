https://ria.ru/20221024/mishustin-1826317460.html

Мишустин поручил создать систему контроля за распределением вещей для армии

Мишустин поручил создать систему контроля за распределением вещей для армии - РИА Новости, 24.10.2022

Мишустин поручил создать систему контроля за распределением вещей для армии

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и сформировать резервы для личного состава... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:06

2022-10-24T16:06

2022-10-24T16:20

россия

михаил мишустин

вооруженные силы рф

политика

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и сформировать резервы для личного состава Вооруженных сил РФ.Мишустин в понедельник провел первое заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов."Отдельно прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формирования резервов для личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений", - сказал он.Мишустин также рассказал, о чем планируется завтра доложить президенту России. "Завтра необходимо доложить главе государства, какие шаги предприняты для выстраивания обратной связи с мобилизованными и их семьями в части своевременного и корректного начисления денежного содержания", - сообщил премьер.

https://ria.ru/20221024/sovet-1826317984.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, михаил мишустин, вооруженные силы рф, политика