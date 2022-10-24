https://ria.ru/20221024/minfin-1826151693.html

Силуанов заявил, что Минфин не собирается полностью уходить от доллара

Силуанов заявил, что Минфин не собирается полностью уходить от доллара - РИА Новости, 24.10.2022

Силуанов заявил, что Минфин не собирается полностью уходить от доллара

Минфин России не планирует полностью отказаться от привязки к доллару на биржевые товары, однако для налогообложения для них происходит перерасчет цены в рубли, РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T01:25

2022-10-24T01:25

2022-10-24T01:25

экономика

антон силуанов

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Минфин России не планирует полностью отказаться от привязки к доллару на биржевые товары, однако для налогообложения для них происходит перерасчет цены в рубли, сообщил министр Антон Силуанов в интервью РБК.По слова главы Минфина, отвязка от доллара уже началась. "Например, по акцизу на жидкую сталь у нас отсечка была 300 долларов за тонну, а планируется теперь 30 тысяч рублей", - пояснил он.Силуанов добавил, что котировки экспортных товаров, которые можно поменять на рублевые, будут изменены.

https://ria.ru/20221024/rubl-1826146283.html

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экономика, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии), рбк (медиагруппа)