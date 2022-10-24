https://ria.ru/20221024/minfin-1826151693.html
Силуанов заявил, что Минфин не собирается полностью уходить от доллара
Силуанов заявил, что Минфин не собирается полностью уходить от доллара - РИА Новости, 24.10.2022
Силуанов заявил, что Минфин не собирается полностью уходить от доллара
Минфин России не планирует полностью отказаться от привязки к доллару на биржевые товары, однако для налогообложения для них происходит перерасчет цены в рубли, РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T01:25
2022-10-24T01:25
2022-10-24T01:25
экономика
антон силуанов
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Минфин России не планирует полностью отказаться от привязки к доллару на биржевые товары, однако для налогообложения для них происходит перерасчет цены в рубли, сообщил министр Антон Силуанов в интервью РБК.По слова главы Минфина, отвязка от доллара уже началась. "Например, по акцизу на жидкую сталь у нас отсечка была 300 долларов за тонну, а планируется теперь 30 тысяч рублей", - пояснил он.Силуанов добавил, что котировки экспортных товаров, которые можно поменять на рублевые, будут изменены.
https://ria.ru/20221024/rubl-1826146283.html
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экономика, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии), рбк (медиагруппа)
Экономика, Антон Силуанов, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), РБК (медиагруппа)
Силуанов заявил, что Минфин не собирается полностью уходить от доллара
Силуанов: Минфин не будет полностью отказываться от привязки к доллару на биржевые товары