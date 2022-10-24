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Силуанов заявил, что Минфин не собирается полностью уходить от доллара - РИА Новости, 24.10.2022
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Силуанов заявил, что Минфин не собирается полностью уходить от доллара
Силуанов заявил, что Минфин не собирается полностью уходить от доллара - РИА Новости, 24.10.2022
Силуанов заявил, что Минфин не собирается полностью уходить от доллара
Минфин России не планирует полностью отказаться от привязки к доллару на биржевые товары, однако для налогообложения для них происходит перерасчет цены в рубли, РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T01:25
2022-10-24T01:25
экономика
антон силуанов
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Минфин России не планирует полностью отказаться от привязки к доллару на биржевые товары, однако для налогообложения для них происходит перерасчет цены в рубли, сообщил министр Антон Силуанов в интервью РБК.По слова главы Минфина, отвязка от доллара уже началась. "Например, по акцизу на жидкую сталь у нас отсечка была 300 долларов за тонну, а планируется теперь 30 тысяч рублей", - пояснил он.Силуанов добавил, что котировки экспортных товаров, которые можно поменять на рублевые, будут изменены.
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экономика, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии), рбк (медиагруппа)
Экономика, Антон Силуанов, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), РБК (медиагруппа)
01:25 24.10.2022
 
Силуанов заявил, что Минфин не собирается полностью уходить от доллара

Силуанов: Минфин не будет полностью отказываться от привязки к доллару на биржевые товары

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в медиабанкМинистерство финансов РФ
Министерство финансов РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Минфин России не планирует полностью отказаться от привязки к доллару на биржевые товары, однако для налогообложения для них происходит перерасчет цены в рубли, сообщил министр Антон Силуанов в интервью РБК.
"Вы абсолютно правы, мы к этому идем… Но совсем обойтись без доллара вряд ли получится. Товары нашего экспорта, как правило, биржевые, и их мировые котировки выражены в долларах. Поэтому для налогообложения мы вынуждены пересчитывать долларовые цены в рубли", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о том, планируется ли отказ от привязки в доллару в расчете налогов, в частности, в формуле НДПИ на нефть.
По слова главы Минфина, отвязка от доллара уже началась. "Например, по акцизу на жидкую сталь у нас отсечка была 300 долларов за тонну, а планируется теперь 30 тысяч рублей", - пояснил он.
Силуанов добавил, что котировки экспортных товаров, которые можно поменять на рублевые, будут изменены.
Бумажные купюры рубля - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
00:09
Силуанов заявил, что рубль не будет укрепляться бесконечно
 
ЭкономикаАнтон СилуановРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)РБК (медиагруппа)
 
 
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