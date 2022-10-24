https://ria.ru/20221024/mikroskhemy-1826132408.html

Резидент ОЭЗ Москвы изготовит студенческие прототипы микросхем

Резидент ОЭЗ Москвы изготовит студенческие прототипы микросхем - РИА Новости, 24.10.2022

Резидент ОЭЗ Москвы изготовит студенческие прототипы микросхем

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" компания "Микрон" станет первой в стране полупроводниковой фабрикой, которая будет изготавливать студенческие разработки... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T07:18

2022-10-24T07:18

2022-10-24T07:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

технологии

владислав овчинский

россия

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" компания "Микрон" станет первой в стране полупроводниковой фабрикой, которая будет изготавливать студенческие разработки микросхем в формате многопроектных партий, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики.Формат многопроектных партий (Multi-Project Wafer, MPW) – вариант микроэлектронного производства, когда на одной полупроводниковой пластине изготавливается одновременно несколько различных интегральных схем, разработанных разными командами.Координировать процессы будет межвузовский центр проектирования МИЭТ."В настоящее время НИУ МИЭТ в содружестве с ОЭЗ "Технополис Москва" и Ассоциацией вузов по электронной компонентной базе организует MPW-сервис для создания новых образцов электронной компонентной базы, разрабатываемой малыми научными группами и студентами. Коллективное производство прототипов, опытных образцов и малых серий интегральных микросхем на одной пластине позволяет многократно снизить стоимость необходимых образцов для каждой научной группы", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Как считают в ДИПП, новый проект поможет дать микроэлектронной отрасли прототипы электронной компонентой базы, которые в дальнейшем предприятия реального сектора экономики смогут перевести на серийное производство.Первый сбор студенческих проектов и тренировочный запуск производства запланированы на начало 2023 года. Планируется, что на базе MPW-сервиса будет производиться не менее одного запуска в год с 16-20 проектами интегральных схем."Выпуск чипов – дорогостоящий процесс, поэтому на одной пластине будут размещены несколько десятков проектов российских вузов, консолидируемых МИЭТом. Это некоммерческий проект, нацеленный на подготовку разработчиков, умеющих работать с нашими техпроцессами, и идентификацию перспективных стартапов. Развитие производства нашего завода потребует сотен таких специалистов по всей России. В ходе проекта "Микрон" и МИЭТ рассчитывают на формирование общевузовской базы IP-блоков и разработок на условиях открытых для участников кодов", – рассказала директор по стратегическому развитию АО "Микрон" Карина Абагян.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, владислав овчинский, россия