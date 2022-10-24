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Правительство выделило средства на медосмотр детей из новых регионов - РИА Новости, 24.10.2022
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Правительство выделило средства на медосмотр детей из новых регионов
Правительство выделило средства на медосмотр детей из новых регионов - РИА Новости, 24.10.2022
Правительство выделило средства на медосмотр детей из новых регионов
Правительство РФ направит более 353 миллионов рублей на проведение профилактического медосмотра детей в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:34
2022-10-24T10:34
россия
луганская народная республика
донбасс
михаил мишустин
здоровье - общество
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Правительство РФ направит более 353 миллионов рублей на проведение профилактического медосмотра детей в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, сообщается на сайте правительства."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 353,2 миллиона рублей на проведение углублённого профилактического медицинского осмотра детей в Донецкой, Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.Отмечается, что это позволит провести медобследование свыше 80 тысяч детей. Деньги будут направлены Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей минздрава России, источником средств является резервный фонд правительства.
https://ria.ru/20221021/deti-1825758156.html
россия
луганская народная республика
донбасс
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херсонская область
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россия, луганская народная республика, донбасс, михаил мишустин, здоровье - общество, запорожская область, херсонская область , донецкая народная республика
Россия, Луганская Народная Республика, Донбасс, Михаил Мишустин, Здоровье - Общество, Запорожская область, Херсонская область , Донецкая Народная Республика
10:34 24.10.2022
 
Правительство выделило средства на медосмотр детей из новых регионов

Правительство направит более 353 миллионов рублей на медосмотр детей из новых регионов

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкМедосмотр в детской поликлинике
Медосмотр в детской поликлинике - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Медосмотр в детской поликлинике. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Правительство РФ направит более 353 миллионов рублей на проведение профилактического медосмотра детей в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, сообщается на сайте правительства.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 353,2 миллиона рублей на проведение углублённого профилактического медицинского осмотра детей в Донецкой, Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это позволит провести медобследование свыше 80 тысяч детей. Деньги будут направлены Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей минздрава России, источником средств является резервный фонд правительства.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонбассМихаил МишустинЗдоровье - ОбществоЗапорожская областьХерсонская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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