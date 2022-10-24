https://ria.ru/20221024/medosmotr-1826186194.html

Правительство выделило средства на медосмотр детей из новых регионов

Правительство выделило средства на медосмотр детей из новых регионов - РИА Новости, 24.10.2022

Правительство выделило средства на медосмотр детей из новых регионов

Правительство РФ направит более 353 миллионов рублей на проведение профилактического медосмотра детей в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:34

2022-10-24T10:34

2022-10-24T10:34

россия

луганская народная республика

донбасс

михаил мишустин

здоровье - общество

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Правительство РФ направит более 353 миллионов рублей на проведение профилактического медосмотра детей в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, сообщается на сайте правительства."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 353,2 миллиона рублей на проведение углублённого профилактического медицинского осмотра детей в Донецкой, Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.Отмечается, что это позволит провести медобследование свыше 80 тысяч детей. Деньги будут направлены Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей минздрава России, источником средств является резервный фонд правительства.

https://ria.ru/20221021/deti-1825758156.html

россия

луганская народная республика

донбасс

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика

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россия, луганская народная республика, донбасс, михаил мишустин, здоровье - общество, запорожская область, херсонская область , донецкая народная республика