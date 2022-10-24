https://ria.ru/20221024/matpomosch-1826232357.html

Собянин рассказал о матпомощи родственникам мобилизованных москвичей

Собянин рассказал о матпомощи родственникам мобилизованных москвичей - РИА Новости, 24.10.2022

Собянин рассказал о матпомощи родственникам мобилизованных москвичей

Более 8,5 тысячи родственников мобилизованных в Москве обратились за матпомощью, около 5 тысяч семей уже получили денежные средства, заявил в личном блоге в... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:28

2022-10-24T12:28

2022-10-24T12:44

сергей собянин

москва

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 8,5 тысячи родственников мобилизованных в Москве обратились за матпомощью, около 5 тысяч семей уже получили денежные средства, заявил в личном блоге в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, в ближайшие месяцы несколько тысяч москвичей будут выполнять сложнейшие и связанные с риском для жизни задачи по защите суверенитета и безопасности России. Начиная с 5 октября правительство Москвы оказывает системную поддержку семьям мобилизованных граждан."По вопросам выплаты материальной помощи поступило 8,6 тысяч запросов. Около 5 тысяч семей мобилизованных уже получили денежные средства", - написал Собянин.Мэр отметил, что к специалистам Центра поддержки обратились 6 500 родственников мобилизованных граждан. Кроме того, несколько тысяч человек пришли во флагманские МФЦ, которые работают с семьями мобилизованных по вопросам оказания материальной помощи."Каждое обращение рассматривается максимально внимательно и индивидуально. По 95% запросов оказана реальная помощь. При этом многие из них исполняются день в день. А если требуется больше времени, то специалисты центра поддержки остаются на связи с родственниками мобилизованных до окончательного решения вопроса", - добавил Собянин.Он сообщил, что многим родственникам мобилизованных требуется моральная поддержка. Психологи Центра провели порядка 600 сессий для взрослых и детей. Для помощи в оформлении ипотечных каникул, льгот и субсидий, решения других вопросов юристы провели более 3 400 консультаций."Специалисты МФЦ помогли более чем 3 300 семьям получить госуслуги или консультацию по вопросам оплаты услуг ЖКХ, передачи показаний счетчиков, оформления статуса малоимущей семьи, пользования порталами электронных услуг и другим", - отметил мэр.По его словам, 25 человек обратились в Центр за медицинской помощью для себя или своих близких. Всем им она незамедлительно была оказана. Например, два родственника мобилизованных были внепланово госпитализированы в городские стационары. Обращаются и с запросами на помощь с домашними питомцами. В этом случае специалисты Центра привлекают волонтерские организации.Ранее в столице создали специальный центр поддержки для родственников мобилизованных москвичей.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Как отмечается на портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.Неделю назад Собянин заявил, что частичная мобилизация завершилась в Москве, повестки, разосланные в ее процессе по месту жительства призываемых и предприятиям, прекращают свое действие.

https://ria.ru/20221022/podderzhka-1825925005.html

https://ria.ru/20221024/pomosch-1826231766.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей собянин, москва, частичная мобилизация в россии