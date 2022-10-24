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Российский Красный Крест проводит курсы для мобилизованных в Красноярске - РИА Новости, 24.10.2022
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Российский Красный Крест проводит курсы для мобилизованных в Красноярске
Российский Красный Крест проводит курсы для мобилизованных в Красноярске - РИА Новости, 24.10.2022
Российский Красный Крест проводит курсы для мобилизованных в Красноярске
Российский Красный крест начал проводить в Красноярске мастер-классы по первой помощи для мобилизованных и всех, кто сам захочет получить такие навыки, сообщил... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:48
2022-10-24T10:48
частичная мобилизация в россии
российский красный крест
общество
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 24 окт - РИА Новости. Российский Красный крест начал проводить в Красноярске мастер-классы по первой помощи для мобилизованных и всех, кто сам захочет получить такие навыки, сообщил РИА Новости представитель местного отделения Российского Красного Креста Алексей Федоров."Данный мастер класс может посетить любой гражданин, который считает, что эта информация для него актуальна… Весь этот курс создан совместно с военными врачами МВД в ходе длительных консультаций", - сказал Федоров.В местном отделении отметили, что мастер-классы проводятся три раза в неделю для всех желающих. Курсы были запущены в начале октября и за это время были доработаны – сейчас в рамках занятий предоставляют самое актуальное в лаконичной и сжатой форме. Слушателей учат, как останавливать кровотечения на различных участках тела, как пользоваться средствами оказания первой помощи – жгутами и бинтами. И самое главное – как все это применять в экстренной ситуации.
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частичная мобилизация в россии, российский красный крест, общество, красноярск
Частичная мобилизация в России, Российский Красный Крест, Общество, Красноярск
10:48 24.10.2022
 
Российский Красный Крест проводит курсы для мобилизованных в Красноярске

Российский Красный Крест проводит курсы по первой помощи для мобилизованных в Красноярске

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные
Мобилизованные - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 24 окт - РИА Новости. Российский Красный крест начал проводить в Красноярске мастер-классы по первой помощи для мобилизованных и всех, кто сам захочет получить такие навыки, сообщил РИА Новости представитель местного отделения Российского Красного Креста Алексей Федоров.
"Данный мастер класс может посетить любой гражданин, который считает, что эта информация для него актуальна… Весь этот курс создан совместно с военными врачами МВД в ходе длительных консультаций", - сказал Федоров.
В местном отделении отметили, что мастер-классы проводятся три раза в неделю для всех желающих. Курсы были запущены в начале октября и за это время были доработаны – сейчас в рамках занятий предоставляют самое актуальное в лаконичной и сжатой форме. Слушателей учат, как останавливать кровотечения на различных участках тела, как пользоваться средствами оказания первой помощи – жгутами и бинтами. И самое главное – как все это применять в экстренной ситуации.
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Частичная мобилизация в РоссииРоссийский Красный КрестОбществоКрасноярск
 
 
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