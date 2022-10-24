https://ria.ru/20221024/kredity-1826279682.html

Глава Подмосковья поручил повторно разъяснить нюансы кредитных каникул

Глава Подмосковья поручил повторно разъяснить нюансы кредитных каникул - РИА Новости, 24.10.2022

Глава Подмосковья поручил повторно разъяснить нюансы кредитных каникул

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил ответственным министерствам и главам муниципалитетов повторно разъяснить все нюансы предоставления... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:36

2022-10-24T14:36

2022-10-24T14:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

частичная мобилизация в россии

кредиты

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КРАСНОГОРСК, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил ответственным министерствам и главам муниципалитетов повторно разъяснить все нюансы предоставления кредитных каникул для семей мобилизованных.Ранее Воробьев сообщил, что регион окажет содействие по любым вопросам, связанным с получением каникул на ипотечные или потребительские кредиты для мобилизованных и членов их семей. В понедельник заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Алексей Бирюков сообщил о росте обращений по вопросу получения кредитных каникул на 2% по сравнению с прошлой неделей."По поводу кредитных каникул по ипотечным и потребительским кредитам, есть великолепное пространство для работы, вот эти 285 обращений. Необходимо дать дополнительные разъяснения по порядку. Мы уделяли этому время на прошлом совещании, но еще раз нужно разъяснить все нюансы", - сказал Воробьев в рамках заседания правительства региона в понедельник.

https://ria.ru/20221018/voprosy-1824962750.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, частичная мобилизация в россии, кредиты