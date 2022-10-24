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Глава Подмосковья поручил повторно разъяснить нюансы кредитных каникул - РИА Новости, 24.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221024/kredity-1826279682.html
Глава Подмосковья поручил повторно разъяснить нюансы кредитных каникул
Глава Подмосковья поручил повторно разъяснить нюансы кредитных каникул - РИА Новости, 24.10.2022
Глава Подмосковья поручил повторно разъяснить нюансы кредитных каникул
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил ответственным министерствам и главам муниципалитетов повторно разъяснить все нюансы предоставления... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:36
2022-10-24T14:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
частичная мобилизация в россии
кредиты
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КРАСНОГОРСК, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил ответственным министерствам и главам муниципалитетов повторно разъяснить все нюансы предоставления кредитных каникул для семей мобилизованных.Ранее Воробьев сообщил, что регион окажет содействие по любым вопросам, связанным с получением каникул на ипотечные или потребительские кредиты для мобилизованных и членов их семей. В понедельник заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Алексей Бирюков сообщил о росте обращений по вопросу получения кредитных каникул на 2% по сравнению с прошлой неделей."По поводу кредитных каникул по ипотечным и потребительским кредитам, есть великолепное пространство для работы, вот эти 285 обращений. Необходимо дать дополнительные разъяснения по порядку. Мы уделяли этому время на прошлом совещании, но еще раз нужно разъяснить все нюансы", - сказал Воробьев в рамках заседания правительства региона в понедельник.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, частичная мобилизация в россии, кредиты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Частичная мобилизация в России, Кредиты
14:36 24.10.2022
 

Глава Подмосковья поручил повторно разъяснить нюансы кредитных каникул

© Фото : пресс-служба Правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : пресс-служба Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 24 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил ответственным министерствам и главам муниципалитетов повторно разъяснить все нюансы предоставления кредитных каникул для семей мобилизованных.
Ранее Воробьев сообщил, что регион окажет содействие по любым вопросам, связанным с получением каникул на ипотечные или потребительские кредиты для мобилизованных и членов их семей. В понедельник заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Алексей Бирюков сообщил о росте обращений по вопросу получения кредитных каникул на 2% по сравнению с прошлой неделей.
Власти Подмосковья решили более 2 тысяч вопросов семей мобилизованных - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 19:09Новости Подмосковья
Власти Подмосковья решили более 2 тысяч вопросов семей мобилизованных
"По поводу кредитных каникул по ипотечным и потребительским кредитам, есть великолепное пространство для работы, вот эти 285 обращений. Необходимо дать дополнительные разъяснения по порядку. Мы уделяли этому время на прошлом совещании, но еще раз нужно разъяснить все нюансы", - сказал Воробьев в рамках заседания правительства региона в понедельник.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЧастичная мобилизация в РоссииКредиты
 
 
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