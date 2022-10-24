https://ria.ru/20221024/krasnoyarske-1826292733.html

В Красноярске застроят 1600 гектаров земель до 2030 года

В Красноярске застроят 1600 гектаров земель до 2030 года - РИА Новости, 24.10.2022

В Красноярске застроят 1600 гектаров земель до 2030 года

Власти планируют сделать зоны комплексного развития территорий (КРТ) драйвером строительства жилья в Красноярском крае, благодаря чему к 2030 году в регионе... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:01

2022-10-24T15:01

2022-10-24T15:01

александр усс

красноярск

красноярский край

экономика

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КРАСНОЯРСК, 24 окт - РИА Новости. Власти планируют сделать зоны комплексного развития территорий (КРТ) драйвером строительства жилья в Красноярском крае, благодаря чему к 2030 году в регионе должно быть застроено 1,6 тысячи гектаров земель, сообщила пресс-служба губернатора.По ее данным, перспективный механизм комплексного развития городских территорий и планы по строительству жилья до 2030 года были озвучены в понедельник на заседании президиума краевого кабмина под руководством губернатора Александра Усса."Строительное направление края тоже должно выполнить свою стабилизирующую и развивающую роль. Тем более что появился механизм, которого давно ждали: комплексное развитие территорий. Он позволяет очень эффективно учитывать интересы государства, жителей и застройщиков. Необходимо сделать зоны КРТ драйвером строительства жилья в крае", - цитирует губернатора пресс-служба.Вице-премьер краевого правительства Сергей Козупица сообщил, что в текущем году планируется сдать 1,39 миллиона квадратных метров жилья, что на 70 тысяч "квадратов" превышает план, установленный региональным проектом "Жильё" в рамках национального проекта "Жильё и городская среда"."Постепенный рост объемов строительства в крае приведет в 2030 году к увеличению ввода нового жилья до 1,64 миллиона квадратных метров в год... Всего же механизм комплексного развития территорий только в Красноярске позволит до 2030 года вовлечь в оборот более 1600 га застроенных и незастроенных территорий с потенциалом строительства жилья порядка 19 миллионов квадратных метров", - говорится в сообщении.По предварительным расчётам, для обеспечения районов КРТ социальной инфраструктурой потребуется построить не менее 100 детских садов и 55 школ.

https://realty.ria.ru/20221021/infrastruktura-1825562699.html

https://ria.ru/20221020/vrachi-1825502649.html

красноярск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

александр усс, красноярск, красноярский край, экономика