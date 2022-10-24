https://ria.ru/20221024/koronavirus-1826213206.html

В России за сутки госпитализировали 475 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 475 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 24.10.2022

В России за сутки госпитализировали 475 пациентов с COVID-19

Более 7,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 89 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:33

2022-10-24T11:33

2022-10-24T11:33

распространение коронавируса

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коронавирусы

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 7,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 89 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 475 человек, на 28,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 19 регионах, снижение- в 44-х, ситуация не изменилась в 22-х."Выздоровело за сутки 8 329 человек, или на 21,3% меньше в сравнении с 23 октября 2022 года. Выявлено 7 329 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 89 человек", - говорится в сообщении.Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 6,2 и снизился на 16,5%. Рост числа госпитализаций произошел в 22 субъектах, в том числе в 12 регионах - более чем в среднем по России.Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю на 100 тысяч населения составил 38,12 и снизился на 40,7%. Во всех субъектах отмечено снижение заболеваемости. Наибольшее снижение зафиксировано в Смоленской области, Еврейской автономной области, Курганской области, Севастополе и Самарской области.

https://ria.ru/20221023/koronavirus-1826140661.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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