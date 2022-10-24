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В Кремле объяснили частые контакты Путина и Эрдогана - РИА Новости, 24.10.2022
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В Кремле объяснили частые контакты Путина и Эрдогана
В Кремле объяснили частые контакты Путина и Эрдогана - РИА Новости, 24.10.2022
В Кремле объяснили частые контакты Путина и Эрдогана
Частые контакты президента России Владимира Путина с лидером Турции Тайипом Эрдоганом связаны с желанием Анкары продолжать посреднические усилия и обширными... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:28
2022-10-24T13:39
владимир путин
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Частые контакты президента России Владимира Путина с лидером Турции Тайипом Эрдоганом связаны с желанием Анкары продолжать посреднические усилия и обширными торговыми и экономическими отношениями России и Турции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Анкара занимает позицию, отличную от позиции, которой придерживаются Париж и Берлин. Анкара декларирует свою готовность продолжать посреднические усилия, мы знаем, что и президент Путин неоднократно давал высокую оценку этим посредническим усилиям Турции. Кроме этого, с Турцией у нас весьма обширные торговые и экономические отношения, реализуются различные крупные проекты. И это все естественно повод для того, чтобы главы государств часто друг с другом общались", - сказал Песков журналистам.Ранее лидер Турции Тайип Эрдоган заявил, что за последний месяц пять раз переговорил с Путиным.
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владимир путин, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, в мире, дмитрий песков
Владимир Путин, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Дмитрий Песков
13:28 24.10.2022 (обновлено: 13:39 24.10.2022)
 
В Кремле объяснили частые контакты Путина и Эрдогана

Песков заявил, что частые контакты Путина с Эрдоганом связаны с хорошими отношениями стран

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Частые контакты президента России Владимира Путина с лидером Турции Тайипом Эрдоганом связаны с желанием Анкары продолжать посреднические усилия и обширными торговыми и экономическими отношениями России и Турции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Анкара занимает позицию, отличную от позиции, которой придерживаются Париж и Берлин. Анкара декларирует свою готовность продолжать посреднические усилия, мы знаем, что и президент Путин неоднократно давал высокую оценку этим посредническим усилиям Турции. Кроме этого, с Турцией у нас весьма обширные торговые и экономические отношения, реализуются различные крупные проекты. И это все естественно повод для того, чтобы главы государств часто друг с другом общались", - сказал Песков журналистам.
Ранее лидер Турции Тайип Эрдоган заявил, что за последний месяц пять раз переговорил с Путиным.
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 15:08
США предупредили Турцию о санкциях за торговлю с Россией, пишут СМИ
 
Владимир ПутинТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреДмитрий Песков
 
 
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