https://ria.ru/20221024/kontakty-1826251104.html

В Кремле объяснили частые контакты Путина и Эрдогана

В Кремле объяснили частые контакты Путина и Эрдогана - РИА Новости, 24.10.2022

В Кремле объяснили частые контакты Путина и Эрдогана

Частые контакты президента России Владимира Путина с лидером Турции Тайипом Эрдоганом связаны с желанием Анкары продолжать посреднические усилия и обширными... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:28

2022-10-24T13:28

2022-10-24T13:39

владимир путин

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Частые контакты президента России Владимира Путина с лидером Турции Тайипом Эрдоганом связаны с желанием Анкары продолжать посреднические усилия и обширными торговыми и экономическими отношениями России и Турции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Анкара занимает позицию, отличную от позиции, которой придерживаются Париж и Берлин. Анкара декларирует свою готовность продолжать посреднические усилия, мы знаем, что и президент Путин неоднократно давал высокую оценку этим посредническим усилиям Турции. Кроме этого, с Турцией у нас весьма обширные торговые и экономические отношения, реализуются различные крупные проекты. И это все естественно повод для того, чтобы главы государств часто друг с другом общались", - сказал Песков журналистам.Ранее лидер Турции Тайип Эрдоган заявил, что за последний месяц пять раз переговорил с Путиным.

https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825689413.html

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, в мире, дмитрий песков