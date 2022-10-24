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Фонд помощи журналистам выделит средства семье Клокова, погибшего в Херсоне - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/klokov-1826324383.html
Фонд помощи журналистам выделит средства семье Клокова, погибшего в Херсоне
Фонд помощи журналистам выделит средства семье Клокова, погибшего в Херсоне - РИА Новости, 24.10.2022
Фонд помощи журналистам выделит средства семье Клокова, погибшего в Херсоне
Фонд помощи журналистам, созданный в Союзе журналистов России, выделит средства семье Олега Клокова, погибшего при ракетном ударе по Антоновскому мосту в... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:25
2022-10-24T16:25
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
херсон
россия
союз журналистов россии
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Фонд помощи журналистам, созданный в Союзе журналистов России, выделит средства семье Олега Клокова, погибшего при ракетном ударе по Антоновскому мосту в Херсоне, такое решение было принято на очередном заседании секретариата СЖР, сообщили в союзе.Украинские войска в ночь на 21 октября нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами. Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали. По данным властей, среди погибших два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе Олег Клоков. Ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов ранее выразил мнение, что украинские войска били "целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области". Скорее всего, по его словам, была наводка."Члены секретариата также поддержали инициативу о материальной поддержке семьи журналиста Олега Клокова, погибшего 21 ноября в результате обстрела гражданской переправы в Херсоне. Средства будут выделены из Фонда помощи журналистам, созданного в СЖР", - говорится на официальном сайте Союза журналистов России.
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кирилл стремоусов, херсон, россия, союз журналистов россии, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Херсон, Россия, Союз журналистов России, Следственный комитет России (СК РФ)
16:25 24.10.2022
 
Фонд помощи журналистам выделит средства семье Клокова, погибшего в Херсоне

Фонд помощи журналистам выделит средства семье Клокова, погибшего при ударе в Херсоне

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России"
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Офис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Фонд помощи журналистам, созданный в Союзе журналистов России, выделит средства семье Олега Клокова, погибшего при ракетном ударе по Антоновскому мосту в Херсоне, такое решение было принято на очередном заседании секретариата СЖР, сообщили в союзе.
Украинские войска в ночь на 21 октября нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами. Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали. По данным властей, среди погибших два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе Олег Клоков. Ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов ранее выразил мнение, что украинские войска били "целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области". Скорее всего, по его словам, была наводка.
"Члены секретариата также поддержали инициативу о материальной поддержке семьи журналиста Олега Клокова, погибшего 21 ноября в результате обстрела гражданской переправы в Херсоне. Средства будут выделены из Фонда помощи журналистам, созданного в СЖР", - говорится на официальном сайте Союза журналистов России.
Семен Пегов - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 19:10Специальная военная операция на Украине
Журналист Пегов получил ранение под Донецком
 
Специальная военная операция на УкраинеКирилл СтремоусовХерсонРоссияСоюз журналистов РоссииСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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