https://ria.ru/20221024/klokov-1826324383.html

Фонд помощи журналистам выделит средства семье Клокова, погибшего в Херсоне

Фонд помощи журналистам выделит средства семье Клокова, погибшего в Херсоне - РИА Новости, 24.10.2022

Фонд помощи журналистам выделит средства семье Клокова, погибшего в Херсоне

Фонд помощи журналистам, созданный в Союзе журналистов России, выделит средства семье Олега Клокова, погибшего при ракетном ударе по Антоновскому мосту в... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:25

2022-10-24T16:25

2022-10-24T16:25

специальная военная операция на украине

кирилл стремоусов

херсон

россия

союз журналистов россии

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Фонд помощи журналистам, созданный в Союзе журналистов России, выделит средства семье Олега Клокова, погибшего при ракетном ударе по Антоновскому мосту в Херсоне, такое решение было принято на очередном заседании секретариата СЖР, сообщили в союзе.Украинские войска в ночь на 21 октября нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами. Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали. По данным властей, среди погибших два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе Олег Клоков. Ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов ранее выразил мнение, что украинские войска били "целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области". Скорее всего, по его словам, была наводка."Члены секретариата также поддержали инициативу о материальной поддержке семьи журналиста Олега Клокова, погибшего 21 ноября в результате обстрела гражданской переправы в Херсоне. Средства будут выделены из Фонда помощи журналистам, созданного в СЖР", - говорится на официальном сайте Союза журналистов России.

https://ria.ru/20221023/voenkor-1826109419.html

херсон

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кирилл стремоусов, херсон, россия, союз журналистов россии, следственный комитет россии (ск рф)